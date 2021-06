Grande operação da PJ desmantela rede de prostituição no Bairro do Iao Hon

FOTOGRAFIA: PF

A Polícia Judiciária (PJ) realizou na manhã de ontem uma grande operação para desmantelar uma rede de exploração de prostituição no Bairro do Iao Hon. Foram enviados mais de 170 investigadores para a zona. Como resultado, foram detidas 59 pessoas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na manhã de ontem, a Polícia Judiciária (PJ) colocou mais de 170 agentes no Bairro do Iao Hon com a intenção de desmantelar uma rede de prostituição. O resultado foi a detenção de 59 pessoas, que foram levadas para as instalações da PJ para que as autoridades prosseguissem a investigação.

Segundo explicou o porta-voz da PJ aos jornalistas, desde Janeiro deste ano que se tem verificado um aumento no número de pessoas a explorarem a prostituição naquela zona, tendo-se registado também um aumento no número de queixas de moradores e de associações locais.

Assim, pelas 7 horas da manhã de ontem, a PJ colocou no terreno mais de 170 investigadores criminais para realizar buscas em 28 apartamentos daquela zona. Após a investigação, concluiu-se que estava a operar naquela zona uma rede de lenocínio. Foram detidos 59 indivíduos, 25 do sexo masculino e 34 do sexo feminino. As idades eram compreendidas entre os 28 e os 70 anos.

De acordo com o porta-voz da polícia, 12 dos detidos eram elementos da rede de lenocínio, seis deles do sexo masculino e seis do sexo feminino. Quatro das mulheres, de nacionalidade vietnamita, terão confessado ter praticado actos de lenocínio, indicaram as autoridades.

Entre os detidos, havia 45 cidadãos de nacionalidade vietnamita, quatro residentes de Macau, um residente de Hong Kong e nove residentes do interior da China. Alguns estavam em Macau como trabalhadores não-residentes e outros apenas com o passaporte.

Algumas das mulheres exploradas para a prática de prostituição disseram aos inspectores que eram obrigadas a pagar diariamente entre 300 e 500 patacas aos elementos da rede. Esse dinheiro era usado para o arrendamento do espaço onde viviam, para protecção, para a compra de comida e para a compra de preservativos. Segundo as autoridades, as mulheres cobravam entre 150 a 200 patacas por cada acto sexual.

A investigação da PJ concluiu também que a rede de lenocínio incluía entre oito a dez pessoas responsáveis por fazerem a vigilância e por alertarem as mulheres caso avistassem agentes da polícia na rua.

Os 56 detidos foram levados em carrinhas para as instalações da PJ para que as autoridades procedam a mais investigações.

Em meados de Maio, o Gabinete do secretário para a Segurança enviou os dados relativos aos crimes de exploração de prostituição ao longo dos últimos anos, que mostram que o número de casos tem vindo gradualmente a decrescer. Em 2015, o número de casos registados pelas autoridades de Macau foi de 36. Em 2016, o número de crimes de lenocínio foi de 34. Em 2017, registou-se uma queda para os 22 casos e em 2018 houve menos um caso registado. No entanto, no ano seguinte, os casos de lenocínio aumentaram para 30, sendo que em 2020 caíram, então, para metade devido à pandemia.

Spencer Li, sociólogo e especialista na área da criminologia da Universidade de Macau, indicou, na altura, que era expectável que o número subisse em 2021 devido ao regresso dos turistas do interior da China.

O crime de lenocínio, ou exploração de prostituição, é punido com uma pena de um a três anos de prisão e aplica-se a quem angariar clientes para um terceiro para serviços sexuais, mesmo que haja o acordo por parte do prostituto. Nos casos em que não há pagamento de uma comissão pela angariação de clientes a pena também é aplicável, sendo que neste caso pode ser inferior a um ano.