Dizer ‘sim’ à nossa saúde mental é a proposta do Dia Global de Bem-Estar

Dia 12 de Junho é o Dia Global de Bem-Estar e em Macau será celebrado com um dia repleto de actividades e programas, envolvendo a comunidade local interessada na saúde e bem-estar. Este ano o tema será a saúde mental e procura reforçar a importância do convívio e desenvolvimento da actividade física nos participantes. Ontem, numa conferência de imprensa que teve lugar na Torre de Macau, foi explicado o conteúdo da iniciativa para este ano.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Realizou-se ontem na Torre de Macau uma conferência de imprensa dedicada ao evento ‘Global Wellness Day’, ou Dia Global de Bem-Estar, que se foca este ano no tema da protecção da saúde mental e bem-estar. A iniciativa, que vai ser no dia 12 de Junho, vai ser organizada pela ManaVida e MR.J, ambas especializadas em eventos focados no bem-estar, saúde e desporto. Este ano, o evento compromete-se a celebrar a saúde e o bem-estar dos participantes com o slogan “Say Yes”.

Esta iniciativa sem fins lucrativos vai juntar Macau às centenas de organizações de bem-estar de mais de 72 países pelo resto do mundo que procuram apoiar de uma maneira proactiva a saúde física e mental das pessoas e aumentar a consciência global de se viver uma vida mais sustentável.

O projecto, que começou na Turquia por Belgin Aksoy, em 2011, tem vindo a despertar muito interesse pela comunidade mundial e tem-se centrado na mensagem de que “um dia pode mudar o resto da tua vida”, esperando inspirar os que pretendem viver de uma forma mais saudável, de corpo e espírito.

A campanha deste ano, de acordo com os organizadores, centra-se em sete premissas para o dia: beber-se mais água, caminhar durante uma hora, fazer compras localmente e de produtos orgânicos, parar o uso de garrafas de plástico, fazer uma boa acção, comer uma refeição com a família e ir para a cama às 10 da noite.

Cíntia Martins, co-fundadora da ManaVida, explicou um pouco sobre o conceito do projecto. “Este ano vamos ter muitos workshops e actividades em palco, e com a entrada livre esperamos que as pessoas venham participar”, começa por referir. “Vamos ter experiências como trabalhos de agricultura, massagens e até um mercado com pequenos negócios locais que vão expor os seus produtos. Teremos também comida e bebida à venda, proporcionada pela Torre de Macau”, prosseguiu.

Em relação à resposta da comunidade local, Cíntia Martins está confiante que tem sido algo positivo. “Muitas pessoas querem expor o seu trabalho e as suas iniciativas para o desenvolvimento de um estilo de vida mais saudável, e no evento fizemos questão de escolher companhias que partilham o nosso lema”, refere.

Os organizadores afirmam também que um dos maiores desafios é fazer com que este evento possa chegar a todas as comunidades de Macau. “Queremos que as pessoas saibam que isto é um evento de entrada livre para todos, porém não se esqueçam de registar para os workshops, pois temos espaços limitados”, alertou. “Vamos ter também muitas actividades para a família, com desafios para pais e filhos, principalmente visto que, este ano, o foco da iniciativa centra-se na saúde e bem-estar mental, queremos muito atrair a população mais jovem”, prosseguiu.

Para o final do evento está planeado um ‘lucky draw’, patrocinado por várias companhias locais.