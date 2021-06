Colocar bandeiras nacionais de forma inclinada pode violar a lei

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Ao abrigo da alteração à lei da utilização e protecção da bandeira, emblema e hino nacionais, que está agora em discussão na especialidade, dispor uma bandeira nacional chinesa de forma inclinada pode prejudicar a dignidade da bandeira e, assim, violar o diploma. Quem quiser colocar uma bandeira chinesa no lixo terá de a embrulhar “com muito respeito”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) reuniram-se ontem com o Governo para discutirem a proposta de alteração à lei da utilização e protecção da bandeira, emblema e hino nacionais. Após a reunião, Ho Ion Sang, presidente da comissão, disse aos jornalistas que os deputados ficaram esclarecidos em relação às dúvidas práticas que tinham na aplicação do diploma.

Segundo o que os representantes do Governo explicaram aos deputados, no futuro, o Executivo vai colocar em vigor um regulamento administrativo para complementar as disposições da lei.

No entanto, foram já dados alguns detalhes sobre a intenção da lei. Para o hastear da bandeira vai haver uma orientação a nível técnico e prático, no que toca à haste e à concepção da bandeira.

Uma dúvida que surgiu aos deputados tinha a ver com a disposição da bandeira. Segundo Ho Ion Sang, o Governo indicou que, se uma bandeira nacional for dolosamente colocada de forma inclinada para prejudicar a dignidade da bandeira, “isso não é admissível”. Nesses casos, o Governo vai verificar caso a caso. “No futuro, o Governo vai dizer algo nas orientações do diploma complementar para que a população saiba claramente como deve tratar a bandeira”, referiu o presidente da comissão.

Ressalvando que colocar uma bandeira de forma invertida já é considerado um acto proibido, o deputado indicou que, quanto à colocação da bandeira de forma inclinada “tem a ver com cada caso em concreto”. “Há lojas que colocam bandeiras de forma inclinada. Assim sendo, temos de verificar qual é a situação em concreto”, disse Ho Ion Sang.

O acto de descartar a bandeira nacional também pode gerar dúvidas. Quando se realizam eventos onde são usadas bandeiras chinesas e estas tenham de ser deitadas fora no fim, os responsáveis deverão levar as bandeiras à central de incineração. Segundo disse Ho Ion Sang, as bandeiras podem ser colocadas directamente no caixote do lixo, mas apenas se forem embrulhadas “com muito respeito”.

Na última reunião da comissão para debater na especialidade esta alteração à lei, os deputados tinham questionado as sanções para quem descartasse uma bandeira nacional de forma displicente. Ontem, Ho Ion Sang explicou que a nova proposta de lei não vai alterar o regime sancionatório da lei que está actualmente em vigor.

O diploma prevê também que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Justiça (DSAJ) realize acções de promoção da lei.

Ho Ion Sang explicou que o Governo encontrou-se com a comissão para recolher as suas opiniões técnicas e agora vai reunir com a assessoria da AL para elaborar uma nova versão de trabalho do diploma.