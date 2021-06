Casinos: Receitas de Maio atingem o maior valor desde o início da pandemia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O mês de Maio foi o mais produtivo para as concessionárias de jogo em Macau. No mês passado, foram gerados 10,4 mil milhões de patacas, o que representa um salto de 492% em comparação com o mês de Maio de 2020. Quanto à receita bruta acumulada nos primeiros cinco meses do ano, registou-se um incremento de mais de 28% face ao mesmo período do ano passado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi atingido o maior valor das receitas do sector do jogo desde que começou a pandemia. De acordo com dados revelados ontem pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), o mês de Maio registou receitas na ordem das 10,4 mil milhões de patacas, o que se traduz num aumento considerável de 492,2% quando comparado com o mês de Abril.

Quando feitas as contas ao agregado das receitas de jogo durante os primeiros cinco meses do ano, regista-se um aumento de 28,7% em comparação com os primeiros cinco meses de 2020. Entre Janeiro e Maio de 2021 as concessionárias tiveram receitas de 42,4 mil milhões de patacas. No mesmo período de 2020 tinham-se registado receitas acumuladas de pouco mais de 33 mil milhões. Recorde-se que nos primeiros cinco meses de 2019, ainda antes da pandemia, as receitas de jogo acumuladas foram de cerca de mais de 125 mil milhões de patacas.

Em Janeiro de 2020 tinham-se registado receitas de pouco mais de oito mil milhões de patacas. Em Fevereiro houve uma queda para as 7,3 mil milhões. Em Março e Abril as receitas ascenderam aos 8,3 e 8,4 mil milhões de patacas, respectivamente.

Na totalidade de 2020, os casinos terminaram o ano com receitas de apenas 60,4 mil milhões de patacas. Uma quebra de 79,3% em comparação com 2019, ano em que os casinos tiveram receitas de 292,4 mil milhões de patacas.

A agência de notação financeira Fitch disse acreditar que este ano as receitas do jogo podem vir a atingir metade do volume que se registava antes do início da pandemia, ou seja, cheguem aos 146 mil milhões de patacas até Dezembro. Assim, a Fitch apontou que, apesar da queda de 56% no PIB em 2020, Macau pode vir a assistir a uma recuperação de 53% do PIB em comparação com o ano passado, tendo por base as receitas brutas do jogo, que deverão estimular o desenvolvimento da economia da região.

No início do ano, o Governo de Macau apontou para receitas de jogo na ordem dos 130 mil milhões de patacas no final de 2021. O orçamento para este ano foi elaborado tendo em conta esta previsão. Questionado há duas semanas sobre se o Executivo mantinha esta previsão, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, referiu apenas que espera que na segunda metade do ano haja mais turistas a chegar a Macau para alavancar a economia.