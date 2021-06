Aumento de casos de Covid-19 em Guangdong causa impacto nas entradas em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O número de visitantes em Macau desceu nos últimos dias devido ao aumento de casos de infecção por SARS-CoV-2 na província de Guangdong, assumiu a directora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do Museu do Grande Prémio de Macau que aconteceu ontem de manhã.

“Nos últimos dois dias, desde que os casos em Guangdong começaram a ficar mais graves, vimos o número de visitantes cair imediatamente. Há dois dias entraram cerca de 16 mil pessoas e ontem apenas 20 mil, quando em Maio, entraram entre 25 mil a 30 mil pessoas por dia. Dá para ver um impacto imediato, de facto”, assumiu a responsável.

Maria Helena de Senna Fernandes lembrou que Macau depende de Guangdong e, por isso, devidos às restrições que foram criadas, entretanto, é normal que os residentes de cidades como Cantão ou Shenzhen comecem a chegar em menor número ao território. “Como sabemos, Guangdong é uma parte muito importante no número de visitantes locais, então acho que neste momento temos que ser cautelosos e seguir todas as instruções”.

Numa altura em que números oficiais divulgam as receitas brutas do jogo mais elevadas desde o surto da pandemia, com valores na ordem das 10 mil milhões de patacas, os recentes números divulgados pelas autoridades sanitárias de Guangdong não são animadores. Ainda assim, Maria Helena de Senna Fernandes garantiu que a entidade que gere manterá as iniciativas de promoção turística noutras cidades da China continental fora da província de Guangdong.

“Queremos receber mais visitantes de outras províncias. Embora os residentes de Guangdong venham em grande número, o tempo médio de permanência em Macau seria muito menor quando comparado a outras províncias. É por isso que o nosso trabalho noutras províncias é tão necessário quanto obrigatório. Essas são as pessoas que ficam de três a cinco noites. Alguns até permaneceram durante toda a Semana Dourada do Dia do Trabalhor”, explicou Senna Fernandes.

A directora dos Serviços de Turismo sublinhou ainda que a situação de pandemia ainda é muito “volátil” e que a DST precisaria estar em “modo altamente adaptativo” para enfrentar qualquer mudança repentina.

G.L.P.