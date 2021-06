Universidade de Macau revela avanços no tratamento do carcinoma nasofaríngeo

FOTOGRAFIA: UM

Investigação liderada pelo decano da Faculdade de Ciências da Saúde Chuxia Deng desenvolve com sucesso uma nova estratégia de medicina de precisão contra o cancro. O estudo aponta para uma nova direcção para a oncologia de precisão e tem importante significado clínico.

O professor Chuxia Deng, decano da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau (UM), juntamente com a sua equipa de investigação, desenvolveram com sucesso uma nova estratégia de medicina de precisão contra o cancro, integrando a cultura organóide tumoral, sequenciamento do genoma e análise bioinformática em colaboração com Hospital Kiang Wu, revelou ontem a UM em nota de imprensa.

Esta estratégia, acrescenta ainda a instituição, é um novo avanço na medicina de precisão e pode fornecer sugestões de tratamento personalizado para pacientes com carcinoma nasofaríngeo de diferentes subtipos. O estudo foi publicado na revista internacionalmente conhecida Nature.

O carcinoma nasofaríngeo é um tipo de cancro altamente prevalente em Macau e no sul da China. No entanto, tem havido pouca investigação sobre os mecanismos de desenvolvimento do cancro e subtipagem molecular, o que resulta numa falta de estratégias de medicina de precisão na terapia do problema oncológico. A equipa de cientistas liderada por Deng aplicou o sequenciamento do genoma do exoma total para estudar a subtipagem molecular de 106 tumores carcinoma nasofaríngeo e descobriu que cada subtipo de tumores foi conduzido por diferentes genes e vias mutacionais.

Os investigadores também cultivaram os minitumores derivados de pacientes individuais usando tecnologia de cultura organotípica para investigar a sensibilidade personalizada ao medicamento. Os resultados revelaram drogas sensíveis e resistentes para minitumores/organóides de diferentes subtipos de carcinoma nasofaríngeo.

Com base nas descobertas, a equipa propôs uma nova abordagem de medicina de precisão baseada na farmacogenómica para o tratamento de carcinoma nasofaríngeo. O estudo aponta para uma nova direcção para a oncologia de precisão e tem importante significado clínico.

No ano passado, a mesma equipa de investigação alcançou vários avanços importantes na medicina de precisão do cancro e publicou uma série de artigos de pesquisa de alto impacto em periódicos de renome internacional, incluindo a revista Nature, Advanced Science e Theranostics. Já em Janeiro deste ano, a UM recebeu oficialmente a aprovação do Ministério da Educação da China para estabelecer o “Frontiers Science Center for Precision Oncology”.

O trabalho académico é assinado pelo professor Deng, assim como pelo seu aluno de doutoramento Ding Renbo, os bolsistas de pós-doutoramento Chen Ping e Barani Kumar Rajendran, bem como o assistente de pesquisa Lyu Xueying. Os professores associados da Xu Xiaoling e Shim Joong Sup, os pós-doutorandos Wang Haitao e Bao Jiaolin, os médicos do Hospital Kiang Wu, Liu Shuiming e Chan Kin Iong, bem como os médicos do Southwest Medical University Affiliated Hospital Wu Jingbo e Yang Linglin também fizeram contribuições importantes para o estudo que foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia da RAE de Macau.

G.L.P.