Roubou cofre do patrão três vezes para pagar dívidas pessoais

Um jovem de 24 anos, funcionário de uma loja de roupas no Cotai, é acusado de ter roubado um total de 60 mil patacas, do cofre da loja. As autoridades descobriram que o funcionário, que teria sido contratado no início deste mês, teria já roubado o cofre em três ocasiões diferentes, tendo desviado 20 mil patacas de cada vez. Mais tarde, acabou por confessar o crime e contou que o dinheiro teria ido para pagar dívidas.

Joana Chantre

Um funcionário de uma loja de roupa situada na zona do Cotai foi acusado de roubar 60 mil patacas do cofre do estabelecimento onde trabalha, referiram ontem as autoridades em conferência de imprensa.

Segundo a polícia, no dia 29 do mês passado, a gerência de uma loja de moda no Cotai apresentou queixa às autoridades devido ao desaparecimento de dinheiro do cofre do estabelecimento. O valor em falta seria de 60 mil patacas, foi referido. Chegados ao local, os agentes verificaram as câmaras de segurança e descobriram que um dos funcionários ter-se-ia deslocado a um dos cofres em três ocasiões diferentes, tendo roubado, de cada vez, 20 mil patacas.

A polícia deteve o homem, que acabou por admitir o roubo e justificou que precisava do dinheiro para o pagamento de dívidas. O caso já foi transferido para o Ministério Público.

Mais burlas de cartão de crédito

Na presente onda de burlas com cartões de crédito, foram denunciadas ontem mais quatro crimes da mesma natureza. As autoridades receberam queixas relativamente aos dias 28 e 29 de Maio, de quatro residentes locais, que relataram terem perdido entre 500 a 21 mil patacas, respectivamente, de transferências ilícitas de compras online. Os quatro casos apresentaram, no total, um prejuízo de quase 28 mil patacas.

As autoridades aproveitaram a conferência de imprensa de ontem para instar o público a tomar mais precauções e a permanecer mais vigilante com o uso dos seus cartões de crédito, nomeadamente com as suas compras online. A polícia lembra também os membros do público a guardarem bem os seus cartões de crédito e a apenas os usarem em estabelecimentos de reputação.

Exploração e prostituição no Cotai

No dia 27 de Maio, pelas 23h30, durante uma operação anti-crime pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na Estrada do Istmo foram abordadas duas mulheres a agirem de forma suspeita, explicaram ontem as autoridades. Uma delas, de 23 anos, distribuía panfletos oferecendo serviços sexuais, enquanto outra, de 26 anos, mantinha-se de vigia e a observar os movimentos da outra.

A polícia decidiu intervir e acabou por descobrir que a mulher que estava distribuir os folhetos teria sido aliciada pela outra para viajar até Macau do interior da China e prestar serviços sexuais. A contrapartida seria que, qualquer valor recebido pelo serviço teria de ser partilhado entre as duas. A jovem de 23 anos disse também que os folhetos e os preservativos que tinha na sua posse teriam sido fornecidos pela outra mulher, tal como o quarto de hotel onde alegadamente praticava os serviços sexuais.

A jovem, que entrou em Macau no mesmo dia que foi abordada pelos agentes, revelou que se encontrou com a mulher, que lhe teria auxiliado a arranjar dois clientes, adquirindo no total três mil dólares de Hong Kong, que seriam divididos posteriormente.

No quarto de hotel que servia para a prestação de serviços sexuais foi encontrada uma terceira mulher, também do continente. Depois de interrogada, a mulher, de 30 anos, disse que tinha conhecido as outras duas através de amigos em comum. No entanto, negou ter prestado quaisquer serviços sexuais.

A mulher que permanecia vigilante acabou por ser acusada da práctica do crime de exploração da prostituição, enquanto que as outras não tiveram quaisquer acusações.