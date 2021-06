Plano de consumo por meio electrónico começa hoje

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O “Plano de benefícios do consumo por meio electrónico” é implementado hoje e durará até 31 de Dezembro. Durante as últimas semanas, a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) coordenou os respectivos trabalhos com os bancos e instituições de pagamento, exigindo que estas garantam a segurança e estabilidade do sistema e realizem uma série de tarefas, incluindo os suportes de atendimento aos clientes, sendo que estas instituições têm promovido intensamente a implementação de diversas organizações de trabalho.

A fim de implementar a organização dos trabalhos nas diferentes fases do referido plano, a AMCM manteve uma comunicação estreita com as instituições financeiras, tendo realizado várias reuniões para promover as diversas organizações dos trabalhos, bem como coordenar as instituições financeiras na realização de testes e exercícios.

Recentemente, a AMCM procedeu a uma recolha e agregação de todos os dados de uma variedade de instituições, em relação ao volume médio e máximo de transacções, ao seu desempenho e aos dados da rede de pagamentos móveis, que constituem a base de referência para a realização de testes de pressão, por parte das instituições, o que permite uma avaliação mais precisa, acautelando o planeamento e a gestão dos recursos do sistema, garantindo que exista capacidade de carga suficiente para suportar as novas necessidades destas actividades. Paralelamente, no que diz respeito ao lançamento, com sucesso, do plano de estímulo ao consumo, a AMCM ainda exige que as instituições financeiras aumentem a sua capacidade de carga do sistema de pagamentos e optimizem o “design” dos instrumentos de pagamento, explicou ontem o organismo em nota de imprensa enviada à comunicação social.

Relativamente à situação da promoção do serviço de pagamento agregado sob a sigla “Simple pay” junto dos estabelecimentos comerciais, existem, actualmente, 70% das lojas que realizaram a instalação actualizada deste serviço. Com vista a facilitar a utilização dos meios de pagamentos móveis por parte dos residentes, a AMCM exigiu às instituições financeiras um maior esforço na realização da actualização destes serviços junto dos estabelecimentos comerciais de diversos tipos, de modo a permitir que a sua cobertura seja alargada, bem como apela aos estabelecimentos comerciais para realizarem activamente a actualização deste serviço.