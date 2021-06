Mais veículos motorizados a circular em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Crescimento de 1,9% face a Abril revela que há mais veículos matriculados no território, sendo que estão registados mais de 111 mil automóveis e 103 mil motociclos. Aeroporto de Macau viu partir e chegar mais de 1.400 voos comerciais, o que representa um aumento de mais de 700% face ao ano passado.

Depois de um ano em que se bateram todos os recordes negativos, a tendência de compra de veículos em Macau é de subida. No final de Abril havia 244.327 veículos matriculados em Macau, observando-se um crescimento de 1,9% face ao final de Abril de 2020. As autoridades salientaram, ontem, que destes veículos, o número de automóveis ligeiros (111.711) e o de motociclos (103.453) subiu 2,1% e 3,7%, respectivamente.

No mês de referência, o número de veículos com matrículas novas equivaleu a 971, mais 13,3% em relação ao mês homólogo de 2020. De entre estes veículos, o número de automóveis ligeiros (461) aumentou 60,6%, porém, o de motociclos (483) diminuiu 13,1%. Nos quatro primeiros meses do corrente ano, o número de veículos com matrículas novas fixou-se em 4.477, mais 40,7% face ao mesmo período de 2020. No mês em análise ocorreram 1.022 acidentes de viação e verificaram-se 377 feridos. Nos quatro primeiros meses de 2021, o número de acidentes de viação totalizou 4.097 e registaram-se 1.394 feridos, relatam os Serviços de Estatística e Censos em comunicado de imprensa.

Em Abril deste ano o movimento de automóveis nos postos fronteiriços situou-se em 381.069, mais 733,7% em termos anuais, devido principalmente ao movimento de automóveis ligeiros (352.556) ter subido notavelmente 1.499,8%. Além disso, o movimento de automóveis pesados de carga (26.805) registou um aumento homólogo de 13,4%. O peso bruto da carga contentorizada entrada e saída de Macau por via terrestre fixou-se em 2.317 toneladas (+6,9%, em termos anuais), das quais 2.214 toneladas (95,5% do total) entraram e saíram pela Zona de Administração do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Nos quatro primeiros meses deste ano, o movimento de automóveis nos postos fronteiriços totalizou 1.430.457, mais 76,3%, face ao período homólogo de 2020, e o peso bruto da carga contentorizada entrada e saída por via terrestre correspondeu a 8.489 toneladas, mais 17,2%.

O peso bruto da carga contentorizada entrada e saída de Macau pelos portos do território equivaleu a 13.599 toneladas, mais 77,6% em termos anuais, realçando-se que as cargas entradas e saídas pelo Porto Interior (9.627 toneladas) e pelo Porto de Ká-Hó (3.972 toneladas) subiram 40,1% e 406,5%, respectivamente. Nos quatro primeiros meses do corrente ano, o peso bruto da carga contentorizada entrada e saída pelos portos totalizou 47.007 toneladas, mais 37,9%, em relação ao idêntico período de 2020.

Voos comerciais aumentaram mais de 700%

Também em Abril realizaram-se 1.418 voos comerciais, mais 775,3% face a Abril de 2020. A carga aérea movimentada foi de 4.187 toneladas, ascendendo 176,4%, em termos anuais. Destaca-se que a carga importada (483 toneladas) e a carga exportada (3.680 toneladas) aumentaram 268,9% e 168,3%, respectivamente. Nos quatro primeiros meses de 2021, efectuaram-se 4.193 voos comerciais, menos 51,1%, relativamente ao mesmo período de 2020, e a carga aérea movimentada situou-se em 12.572 toneladas, mais 58,8%.

Em termos de comunicações, no geral, os números continuam em queda. No final de Abril de 2021 havia 104.617 utentes de telefone da rede fixa, menos 7,9%, face ao final do mês homólogo de 2020. O número de utentes de telemóvel foi de 1.291.799, correspondendo a um decréscimo homólogo de 39% devido principalmente ao número de utentes de telemóvel com cartões SIM pré-pagos (456.340) ter baixado 65,1%. Quanto aos serviços de internet, existiam 641.810 assinantes registados em Abril do corrente ano, mais 5,7%, em termos anuais, e foram utilizadas 138 milhões de horas destes serviços, registando-se um crescimento de 1,6%. Nos quatro primeiros meses deste ano, foram utilizadas 534 milhões de horas dos serviços de internet, menos 1,1%, relativamente ao idêntico período de 2020.

G.L.P.