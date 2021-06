Literatura portuguesa como manual para estudantes do ensino superior

FOTOGRAFIA: PF

Ana Maria Saldanha é professora adjunta do Instituto Politécnico de Macau e prepara-se para fazer a apresentação do seu mais recente livro “Literatura, Arte e Sociedade em Portugal: da Modernidade à Contemporaneidade”, nas instalações da Fundação Rui Cunha. O livro, que pretende ser um manual para estudantes do ensino superior, debruça-se sobre a literatura ficcional em prosa portuguesa do século XX.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Amanhã, pelas 18h30, a Fundação Rui Cunha acolherá a apresentação do livro “Literatura, Arte e Sociedade em Portugal: da Modernidade à Contemporaneidade”, da professora adjunta convidada do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Ana Maria Saldanha. O livro conta com dois prefácios, de uma professora da Universidade do Porto, Isabel Pires de lima, e de outra da universidade de Brasília, Deane Costa. Foca-se no tema da produção literária durante os 48 anos de ditadura (1926-1974) e àquela que foi produzida logo depois da Revolução do 25 de Abril de 1974.

A professora de literatura, a residir em Macau desde 2017, falou ao PONTO FINAL acerca deste trabalho. “Esta obra pretende ser um manual para estudantes do ensino superior, quer ao nível de licenciatura, quer de mestrado, e quer de doutoramento”, começa por explicar. “É uma obra que se debruça sobre a literatura portuguesa do século XX, muito em particular a literatura portuguesa que foi produzida entre 1926 e 1974, portanto, durante o fascismo português e também a literatura que foi produzida depois da Revolução de Abril, aproximadamente até a década de 80”, acrescentou.

A professora refere também que este não é o seu primeiro livro. “Eu tenho já um livro de crónica, portanto, de literatura, que não é de âmbito académico, que se chama ‘Sentir geografias breves. Crónicas do espaço amazónico e Caribenho’”. Tem também já dois outros livros publicados, um sobre a literatura do Brasil, igualmente publicado pelo Instituto Politécnico de Macau, e outro sobre a literatura portuguesa e brasileira, que foi um estudo comparativo, na primeira metade do século XX, que é dedicada à questão agrária e à literatura produzida em Portugal e no Brasil, e que foi publicado pela editora ‘Expressão Popular’ no Brasil.

Em relação ao que a levou a escrever o livro, a escritora responde: “Isto foi uma proposta minha, pois todos os anos o Gabinete do Ensino Superior abre uma espécie de concurso e basicamente financia obras que sejam feitas por instituições de ensino superior em Macau. Apresentei um projecto ao Instituto Politécnico de Macau e eles depois aprovaram o meu projecto, que depois é apresentado ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), que depois decide se financia ou não este livro”.

Doutorada em estudos literários comparados, tendo estudado no Brasil e em França, Ana Maria Saldanha tem um pós-doutoramento na Universidade Estadual de São Paulo, de onde veio antes de chegar a Macau. “Tenho sempre vindo a trabalhar com literatura, com sociologia da literatura, ou seja, eu tento sempre cruzado a matéria literária com outros domínios e expressões artísticas, como a música, o cinema, a pintura, aliás, essa vertente está muito presente neste livro que eu vou apresentar, e portanto tenho sempre trabalhado ao longo dos anos”, refere a autora. “Há mais de 20 anos que trabalho com literatura, tendo publicado artigos, livros, e isso vai um pouco na sequência de trabalhos que eu já tinha realizado. Muito do que aqui está também parte já de estudos anteriores que eu tinha realizado, quer em relação à literatura, ao cinema, à canção de intervenção, à arte moralista, e portanto acaba por ser um pouco o culminar de uma série de estudos, de artigos, publicações que eu tenho feito ao longo dos anos”, concluiu.

O evento contará com uma apresentação feita por Carlos Morais José e será também transmitido em directo em Portugal, com a apresentação da professora Isabel Pires de Lima. O livro encontra-se disponível na Livraria Portuguesa.