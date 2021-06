Governo reforça apelos de prevenção depois de aumento de casos nas regiões vizinhas

FOTOGRAFIA: GCS

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, esteve presente na conferência de ontem dos Serviços de Saúde para reforçar o apelo à vacinação e para pedir que os residentes não vão a zonas com casos de Covid-19. As autoridades anunciaram que, neste momento, não há em ‘stock’ suficiente de vacinas mRNA, mas já foram solicitadas mais ao fornecedor. Também ontem, o Governo anunciou uma nova medida: quem apresentar febre à entrada dos hospitais de Macau será obrigado a realizar um teste de ácido nucleico.

O recente aumento do número de casos de Covid-19 na província de Guangdong deixou o Governo de Macau em alerta e fez com que as autoridades locais reforçassem os apelos para que a população mantenha as preocupações relativas à prevenção da epidemia. Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, esteve ontem na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus para pedir à população que se vacine e que não se desloque a zonas com casos.

“Não podemos assegurar que Macau não vai ter casos”, assumiu a secretária, recordando que recentemente se têm registado casos em Cantão e em Foshan, por exemplo. Na província de Guangdong, registaram-se, nas últimas 24 horas, duas dezenas de casos no total. Por isso, Elsie Ao Ieong voltou a apelar à vacinação a também a que os cidadãos não saiam de Macau para zonas no interior da China com casos de Covid-19.

A secretária notou que tem havido muitas pessoas a entrarem e saírem pelos mesmos postos fronteiriços. “Queria aproveitar para apelar a todas as pessoas para que não vão para a mesma fronteira para saírem de Macau. Podem escolher sair por várias fronteiras e escolher horário com menos pessoas”, pediu, justificando que “caso haja uma multidão de pessoas a concentrarem-se na fronteira, se houver uma pessoa infectada, pode surgir uma lacuna nos nossos trabalhos”. Além disso, a governante pediu também que as associações realizassem menos actividade susceptíveis de concentrar pessoas.

“Sem colaboração entre as partes nunca se consegue fazer bem os trabalhos, por isso, espero que os cidadãos e residentes não se desloquem aos países ou regiões com novos casos confirmados”, reforçou Elsie Ao Ieong.

AUTORIDADES NEGAM DUALIDADE DE CRITÉRIOS NAS RESTRIÇÕES FRONTEIRIÇAS

Na conferência de imprensa, as autoridades foram questionadas sobre o facto de não haver exigência de quarentena em relação a Guangdong, onde estão a surgir novos casos, ao contrário daquilo que acontece em relação a Hong Kong, onde a situação está estabilizada e o número de casos está a diminuir. Elsie Ao Ieong voltou a referir que a exigência de quarentena com Hong Kong vai manter-se até à região registar 14 dias seguidos sem casos confirmados.

Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, garantiu que as medidas tomadas pelas autoridades de Macau se baseiam na ciência. “Quando a situação de Hong Kong reunir o nosso pressuposto, então podemos ter uma circulação mais próxima com Hong Kong, como a isenção de quarentena, mas ainda estamos a comunicar com Governo de Hong Kong”, detalhou.

O médico explicou que a não exigência de quarentena para quem chega do interior da China é justificada pela capacidade de prevenção epidémica do país. “Quando descobrem um caso, eles podem considerar que essa zona é uma zona com risco médio ou fazer testes de ácido nucleico para toda a zona. Podemos ver que a capacidade do interior da China é muito forte”, disse, acrescentando que há uma comunicação estreita entre o Governo de Macau e o interior da China.

FEBRE NOS HOSPITAIS OBRIGA A TESTE DE ÁCIDO NUCLEICO

Na conferência de imprensa de ontem, Alvis Lo anunciou uma medida nova de prevenção da epidemia. A partir de agora, quem se dirigir aos hospitais com febre, terá de realizar teste de ácido nucleico. Todos os indivíduos com febre que entrem no Centro Hospitalar Conde de São Januário, no hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia ou no Kiang Wu terão de realizar um teste, exceptuando quando o motivo da febre é facilmente identificável. Até ser conhecido o resultado do teste de ácido nucleico, o código de saúde da pessoa em causa fica amarelo.

Na conferência de ontem, Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação, detalhou que, até ao momento, tinham sido administradas, no total, 173.404 doses de vacina contra a Covid-19. Há, neste momento, 43.870 pessoas com uma dose da vacina, enquanto 65.119 já têm as duas doses.

A secretária mostrou-se satisfeita por o interesse na vacinação ter aumentado nos últimos dias. “Não é possível prevenir totalmente os casos importados, mas podemos apelar à vacinação, porque as vacinas são as nossas armas para proteger a nossa saúde do vírus”, acrescentou Alvis Lo, apontando que “Macau tem capacidade para vacinação, mas os residentes têm baixa vontade de inoculação”.

VACINAS DA BIONTECH TEMPORARIAMENTE FORA DE ‘STOCK’

No entanto, Tai Wa Hou indicou que as vacinas de mRNA, da BioNTech, estão temporariamente fora de ‘stock’, devido à elevada procura dos residentes nos últimos dias. O Governo tem, neste momento, 20.560 doses em ‘stock’, que vão servir para administrar nas pessoas que precisam de levar a segunda dose. “Já não temos vacina de mRNA suficiente, por isso, se calhar os cidadãos que pretendem fazer a marcação da vacina mRNA precisam de esperar mais um pouco para receber essa vacina”, disse.

Elsie Ao Ieong explicou que o Governo comprou vacinas mRNA suficientes. No entanto, como o prazo de preservação deste tipo de vacinas é mais curto, o fornecedor envia para Macau um número limitado de vacinas de cada vez. “Nós adquirimos vacinas suficientes, mas no nosso armazém não temos as suficientes”, indicou a governante, assegurando: “Não precisam de ficar preocupados porque adquirimos vacinas suficientes”.

Tai Wa Hou fez também o ponto de situação relativamente às vacinas da Sinopharm. Até agora, restam 210 mil doses desta vacina. As vacinas da Sinopharm têm sido administradas a um ritmo de três mil doses por dia, que devem durar mais 70 dias. “Caso necessário vamos adquirir novas vacinas”, garantiu Tai Wa Hou.

O responsável adiantou também que, a partir de amanhã, vai haver mais 500 vagas para vacinação no Fórum. Além disso, será também facilitada a marcação da vacinação, sendo possível os interessados verem as vagas de cada vacina em cada um dos 15 locais de vacinação e fazer a marcação imediata.

MORTE NÃO ESTÁ RELACIONADA COM VACINAÇÃO, REITERARAM AUTORIDADES

Na conferência de ontem, as autoridades de saúde foram questionadas sobre o caso de um homem de 48 anos que morreu no hospital Kiang Wu com epiglotite necrosante aguda. Alvis Lo voltou a dizer que a situação não teve relação com a vacina. “Recebemos esta situação e, em conjunto com os colegas do Kiang Wu, discutimos e considerámos que é um caso que não está relacionado com a vacinação”, disse, acrescentando que a família já recebeu a explicação e aceitou a conclusão.

Tai Wa Hou explicou que esta é uma doença que surge frequentemente nas urgências dos hospitais, mas normalmente resulta em morte apenas a uma parte muito reduzida dos doentes. Tai Wa Hou acrescentou que a epiglotite necrosante pode ter sido provocada por uma bactéria ou por uma infecção fúngica. “Não é fácil encontrar a razão”, disse.