Direitos das crianças em Macau ainda têm lacunas, aponta Lei Chan U

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Assinala-se hoje o Dia da Criança e Lei Chan U aproveitou para pedir uma maior protecção dos direitos das crianças de Macau. Na opinião do deputado, ainda há lacunas a colmatar, como em relação à ocorrência de ‘bullying’, à violência doméstica e aos abusos sexuais a crianças, por exemplo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Hoje comemora-se o Dia da Criança. Como tal, Lei Chan U focou-se nos mais novos e fez um retrato à condição geral das crianças de Macau. Na opinião do deputado, os direitos básicos das crianças têm sido protegidos e desenvolvidos, no entanto, “há ainda lacunas no desenvolvimento dos direitos das crianças em Macau”.

Num comunicado remetido ontem às redacções, o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) começa por dizer que “os direitos básicos das crianças têm sido protegidos e desenvolvidos, e a causa das crianças tem feito grandes conquistas”.

A Convenção sobre os Direitos das Crianças, adoptada pelas Nações Unidas em 1989, é aplicada em Macau desde 14 de Setembro de 1998. Durante os últimos 23 anos, aponta Lei Chan U, “o Governo tem cumprido as suas obrigações ao abrigo da Convenção, protegendo e desenvolvendo os direitos e interesses das crianças de acordo com a lei, e promovendo a realização dos direitos das crianças à sobrevivência, protecção, desenvolvimento e participação”.

Na opinião do deputado, em Macau, a saúde das crianças tem melhorado, o direito à educação tem sido “plenamente protegido” e o ambiente para o seu crescimento “tem sido cada vez melhor”.

No entanto, Lei Chan U chama a atenção para alguns aspectos que o Governo deve melhorar, na sua opinião: “Há ainda lacunas no desenvolvimento dos direitos das crianças em Macau, tais como a falta de grandes e diversificados locais de entretenimento e desporto, a ocorrência de ‘bullying’ e violência doméstica, e a persistência do abuso sexual contra crianças, que afectam e até ameaçam o desenvolvimento saudável global das crianças”.

O parlamentar diz que, com o desenvolvimento da economia e da sociedade de Macau, “as crianças estão sujeitas a cada vez mais factores perturbadores no seu processo de crescimento” e há influências negativas que afectam o seu desenvolvimento saudável, “como a internet e a dependência electrónica, do tabaco, do álcool, das drogas, e o desenvolvimento sexual precoce”.

Por fim, Lei Chan U salienta que este Dia da Criança deve ser um dia especial para as crianças, mas o facto de não ser um feriado oficial faz com que estas não possam passar o dia com a família. Para o deputado, este não é apenas um dia para as crianças, mas também um dia para os pais. Nesse sentido, o deputado sugere que o dia 1 de Junho seja transformado no “Dia dos Pais”, um dia de feriado oficial que tenha como objectivo recordar à sociedade “a importância das relações familiares e pais-filhos” e que “reforce os laços familiares através de um feriado oficial.