Casa de Portugal promove exposições de joalharia e azulejaria

Cristina Vinhas e José Matos, monitores da Escola de Artes e Oficios da Casa de Portugal em Macau (CPM), são os curadores de duas exposições que nos próximos dias abrem ao público, na Casa de Vidro do Tap Seac, no âmbito das comemorações do Mês de Portugal, divulgou ontem a CPM através de nota de imprensa.

Na próxima quinta-feira, dia 3 de Junho, é inaugurada a exposição de joalharia “O novo mundo”. Trata-se de uma exposição que pretende celebrar a portugalidade revelando ao público a arte de trabalhar metais nobres: a filigrana portuguesa. Esta arte artesanal, refere a Casa de Portugal, seduz, “não pelo valor do metal mas pelo delicado rendilhado, pela variedade das formas de expressão ou figuração comparado a um sonho leve”.

Perante as incertezas actuais, recriar um novo mundo que há-de vir após a pandemia de Covid-19 foi o mote para a mostra, perspectivando um mundo melhor para todos. A exposição, com a curadoria de Cristina Vinhas, vai estar aberta até ao dia 27 de Junho com peças de Cristina Gomes da Silva, Emily Leong, Filipa Didier, Lúcia Lemos e Maria Paulina Lourenço.

No dia 7 de Junho, no Pavilhão Chung Chou Tong do Jardim Lou Lim Ieoc, é inaugurada uma mostra didáctica de azulejaria planeada com o propósito de dar a conhecer, precisamente de uma forma didáctica, as principais técnicas e expressões estéticas do azulejo. Até ao dia 22 de Junho serão apresentados publicamente trabalhos realizados no atelier de cerâmica da Escola de Artes e Ofícios da CPM, estando a curadoria desta exposição a cargo de José Matos. A mostra vai incluir demonstrações ao vivo de pintura de azulejos, uma zona reservada à divulgação e venda de peças de cerâmica.