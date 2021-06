BNU cria programa de incentivo à vacinação para trabalhadores

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) lança hoje um programa interno para incentivar os empregados do banco a tomarem a vacina contra a Covid-19 e prevê um conjunto variado de regalias para os que forem completamente vacinados com as duas doses até finais de Setembro deste ano.

O objectivo é unir esforços com o Governo da RAEM para criar uma imunidade de grupo no território e fazer da vacinação uma prioridade para todos os empregados do banco.

Dessa forma, o BNU já articulou com os Serviços de Saúde para que no próximo dia 4 de Junho um grupo relevante de empregados bancários assista a um seminário de esclarecimentos sobre a Covid-19 e a importância da vacinação, apresentado por um representante daqueles serviços.

Adicionalmente, todos os empregados que sejam vacinados com as duas doses da vacina até finais de Setembro terão direito a dois dias extra de férias. E se for atingido um determinado número mínimo de empregados completamente vacinados, haverá lugar ainda a um sorteio de variados prémios, como, por exemplo, as atractivas notas por cortar, cupões de dinheiro de diferentes montantes para usufruir num resort seleccionado, notas comemorativas e muitos outros prémios, que custarão ao banco perto de um milhão de patacas.

Carlos Cid Alvares, presidente da comissão executiva do BNU, referiu num discurso dirigido aos principais directores do banco que todos têm a responsabilidade de fazer a sua parte para que se crie um ambiente de trabalho seguro para todos, empregados e clientes. “Tivemos uma excelente resposta e rápida actuação na implementação das medidas de prevenção à propagação do vírus quando este apareceu no princípio de 2020 e devemos mais uma vez demonstrar o nosso compromisso com o Governo na criação de uma imunidade de grupo para proteger toda a comunidade de Macau e apoiar uma rápida recuperação económica”, notou o executivo.