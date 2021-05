Taxa de desemprego em Macau encontra-se nos 3%

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Entre Fevereiro e Abril de 2021 a taxa de desemprego foi de 3,0% e a taxa de desemprego dos residentes situou-se em 4,1%, tendo ambas subido 0,1 pontos percentuais, face às do período passado (Janeiro a Março de 2021). A taxa de subemprego correspondeu a 4,8%, tendo permanecido idêntica à do período anterior, revelaram os Serviços de Estatística e Censos em comunicado de imprensa tornado público na sexta-feira.

No período em análise, a população activa que vivia em Macau totalizou 394.500 pessoas e a taxa de actividade foi de 69,6%. A população empregada fixou-se em 382.500 pessoas, menos 2.400 em comparação com o período precedente, salientando-se que o número de residentes empregados atingiu 281.600 pessoas, mais 200. Em termos de ramos de actividade económica, verificou-se que o número de empregados do comércio por grosso e a retalho decresceu, porém, o de empregados das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos aumentou.

A população desempregada era composta por 12.000 pessoas, mais 400 face ao período transacto. Destaca-se que de entre os desempregados à procura de novo emprego, a maioria trabalhou anteriormente no ramo de actividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos e no ramo da construção. Além destes, o número de desempregados à procura do primeiro emprego representou 5,6% do total da população desempregada, tendo baixado 3,1 pontos percentuais.

A população subempregada fixou-se em 18.900 pessoas, menos 300 em relação ao período anterior. Salienta-se que a maior parte da população subempregada pertencia ao ramo de actividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos e ao ramo da construção.

Em comparação com o período de Fevereiro a Abril de 2020, a taxa de subemprego e a taxa de desemprego cresceram 2,7 e 0,8 pontos percentuais, respectivamente, enquanto que a taxa de actividade decresceu 0,4 pontos percentuais.

O âmbito estatístico do Inquérito ao Emprego engloba todas as unidades de alojamento da Península de Macau, da Taipa e de Coloane. Excluem-se as unidades de alojamento colectivas, nomeadamente, dormitórios escolares e lares de terceira idade. O objecto estatístico abrange os indivíduos que residem nessas unidades, não estando incluídos os residentes de Macau, nem os trabalhadores não residentes, que trabalham em Macau mas residem no exterior. De acordo com os registos de migração, os residentes de Macau e os trabalhadores não residentes, que trabalhavam em Macau mas viviam no exterior, foram estimados em cerca de 84.000, incluindo estes indivíduos, a mão-de-obra total era de 478.500 pessoas, menos 1.400, face ao período transacto.