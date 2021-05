Proibições das vigílias em Macau e Hong Kong são “dia negro para os direitos humanos”, diz HRW

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um responsável da organização não-governamental Human Rights Watch (HRW) afirmou que as proibições das vigílias em Macau e Hong Kong em memória do massacre de Tiananmen representam “um dia negro para os direitos humanos”.

“É claramente um esforço para censurar e não permitir que as vigílias acontecem”, denunciou à Lusa o vice-director da Human Rights Watch (HRW) para a Ásia, Phil Robertson, referindo-se às proibições, esta semana, por parte das polícias das duas regiões administrativas especiais. Em Hong Kong utilizaram a “desculpa da covid-19”, uma decisão “politicamente motivada porque Pequim nunca gostou” que a data fosse assinalada, denunciou o responsável.

Em 1989, em Pequim, o exército chinês avançou com tanques para dispersar protestos pacíficos liderados por estudantes, causando um número de mortos nunca oficialmente assumido. “Alguma ideia de que isto esta ligado com covid-19 é uma desculpa”, acrescentou. Em Macau, sublinhou, para “além da desculpa da covid-19”, a situação é mais grave.

Phil Robertson referiu-se assim à polícia de Macau ter também proibido a comemoração, no dia 4 de Junho, na Praça do Leal Senado, devido ao risco de violações do Código Penal, mais precisamente o artigo 181.º sobre “ofensa a pessoa coletiva que exerça autoridade pública”, o artigo 177.º referente a “publicidade e calúnia” e, finalmente, o artigo 298.º sobre “incitamento à alteração violenta do sistema estabelecido”.

Esta foi a primeira vez que as autoridades de Macau citaram razões políticas para proibir a comemoração. “Mostra a progressão da subversão que há em Macau. Estão mais a frente que Hong Kong”, disse. “Em Hong Kong ainda dizem que é por causa da covid-19. Em Macau já nem jogam este jogo”, denunciou. “Os acordos que os dois territórios fizeram com Portugal e Inglaterra estão mortos”, sublinhou Phil Robertson.

Os organizadores das vigílias já assumiram que vão recorrer da decisão. Em Macau o recurso será feito ao Tribunal de Última Instância e em Hong Kong, um responsável da Aliança de Hong Kong de Apoio aos Movimentos Democráticos Patrióticos da China disse à Lusa que a organização vai recorrer da decisão à Comissão de Recurso sobre Reuniões e Processões Públicas.

“A polícia decidiu finalmente não permitir a manifestação porque o tema ofenderia o Governo ou a autoridade pública e por ser um obstáculo à saúde pública”, explicou à Lusa o deputado pró-democracia de Macau Ng Kuok Cheong, um dos organizadores do evento, horas depois de conhecer a decisão das polícias. “É evidente que existem considerações políticas na decisão”.

No ano passado, em Macau e Hong Kong, as autoridades proibiram, pela primeira vez em 30 anos, a realização do evento no espaço público, uma decisão então justificada também com os esforços de prevenção da covid-19. Na noite de 4 de Junho, as autoridades de Macau montaram uma operação e acabaram por deter duas estudantes e filhas do deputado pró-democracia Au Kam San, com os agentes a apreenderem duas velas e um livro sobre Tiananmen.

Lusa