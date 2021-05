Mak Soi Kun preocupado com baixa taxa de vacinação e alerta à possível “marginalização” de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa nota enviada ontem às redacções, o deputado Mak Soi Kun mostrou-se preocupado com a baixa taxa de vacinação no território e apela ao Governo para realizar mais eventos de consciencialização, tais como publicidade e promoção em relação às vantagens e desvantagens da vacinação, os perigos de contrair a Covid-19, os danos permanentes causados ao corpo e o impacto na vida das pessoas.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

O deputado Mak Soi Kun enviou ontem uma nota às redações pedindo respostas do Governo em relação aos dados que revelam que o território está muito atrasado em termos de taxa de imunização comparativamente com Zhuhai. Em 23 de Maio, Macau registava apenas uma taxa de 14% de imunização, enquanto que Zhuhai, em finais de Abril, registava já uma taxa de 85%.

Mak Soi Kun considera que os presentes dados estatísticos das taxas de imunidade em Macau estejam ainda extremamente baixos, levando a que “nenhuma barreira de imunização seja formada até ao próximo ano”. O deputado reconheceu, porém, que o Governo tem intensificado a publicidade e criado um ambiente propício para as inoculações, aumentando o número de novos postos de vacinação para a conveniência do público. Não obstante, referiu também que ainda existe muita preocupação entre a população, relativamente aos efeitos adversos da vacinação, especialmente relativamente aos grupos incapazes de a receber por várias razões por sofrerem de doenças crónicas ou tensão arterial elevada, por exemplo.

O deputado é da opinião que a população deve receber a vacinação o mais rápido possível em prol de construir uma barreira imunitária colectiva. Para isto, sugere a realização de mais seminários médicos, com mais publicidade e promoção a explicar claramente as vantagens e desvantagens da vacinação, tais como as sequelas da contracção desta pneumonia da Covid-19, os danos permanentes causados ao corpo e o impacto na vida normal das pessoas.

Outro ponto mencionado pelo deputado é a possibilidade do esquema de partilha do “passaporte de vacinas” entrar em vigor num futuro próximo, como tem vindo a ser estudado internacionalmente. Visto que as regiões vizinhas e o resto do mundo em geral estão num nível acima do de Macau em termos de número de vacinados, isto pode colocar a posição do território como um centro turístico e de lazer mundial em risco. O deputado receia que Macau fique atrás da tendência mundial e, por conseguinte, seja “marginalizado” com as suas perspectivas de recuperação económica e desenvolvimento contínuo.

Por último, o deputado reafirma várias perguntas ao Executivo, entre elas sobre qual o impacto da vacina na “vida normal” futura das pessoas.