Julgamento do ex-presidente do IPIM vai ser repetido. Glória Batalha absolvida

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) decidiu, na passada sexta-feira, que o antigo presidente do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM), Jackson Chang, terá de ser novamente julgado em primeira instância pelos crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais e abuso de poder, noticiou a TDM – Rádio Macau.

Chang já havia sido absolvido desses crimes pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) no ano passado, quando foi condenado a uma sentença de prisão efectiva de dois anos por quebra de sigilo e declaração inexacta de bens.

O ex-líder do IPIM enfrentou acusações de quatro crimes de corrupção passiva por actos ilícitos, seis por lavagem de dinheiro, três por abuso de poder, três de imprecisão na declaração de rendimentos e também de associação criminosa e violação de sigilo relacionado à concessão de residência através de investimento.

Na sequência de um recurso do Ministério Público, o TSI decidiu agora absolver Jackson Chang pelos crimes de quebra de sigilo, mas manteve a condenação por inexactidão na declaração de rendimentos.

A pena para os crimes de quebra de sigilo foi fixada em 11 meses de prisão com suspensão de dois anos e seis meses. Porém, com o novo julgamento que será realizado no TJB, a sentença ainda pode mudar.

Entretanto, o TSI deu provimento integral ao recurso interposto por Glória Batalha, absolvendo a ex-directora executiva do IPIM dos três crimes de violação de segredo e um de abuso de poder, anulando a pena de um ano e nove meses de prisão que tinha lhe sido dada em primeira instância.

O ex-chefe da divisão de Pedidos de Residência e Assuntos Jurídicos do IPIM, Miguel Ian – que foi considerado culpado de violação de sigilo e de produção de documentos falsos relacionados aos pedidos de residência e foi condenado a quatro anos de prisão – recentemente viu seu recurso rejeitado pelo TSI.