Governo diz que canais de comunicação com os deputados já são suficientes

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Governo não mostrou abertura para a criação de novos canais de comunicação com os deputados à Assembleia Legislativa (AL). Em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, os Serviços da Administração e Função Pública (SAFP) indicaram que as vias de comunicação já são suficientes, mas que o Executivo vai continuar a cooperar com a AL para que possam ser cumpridas as suas funções de fiscalização.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo a 16 de Abril, Sulu Sou dizia que o Governo devia assumir uma atitude mais proactiva, respondendo perante deputados à Assembleia Legislativa (AL). O democrata pediu até que o Executivo criasse um mecanismo específico destinado à comunicação com os deputados. Na resposta, datada de 14 de Maio e encaminhada ontem pelo deputado às redacções, o Governo não mostra abertura à criação de melhores canais de comunicação com os deputados, mas garante que vai continuar a cooperar com os parlamentares.

Na resposta, assinada por Kou Peng Kuan, director dos Serviços da Administração e Função Pública (SAFP), começa por ler-se que, “no processo de definição de políticas, o Governo da RAEM dá grande importância à recolha de opiniões das diversas partes, conforme as situações em concreto das políticas que pretende lançar”. Nesse sentido, “é estabelecida uma comunicação indispensável, auscultando opiniões através de consulta, divulgação e esclarecimento, entre outros meios, com as diversas partes envolvidas, incluindo cidadãos, deputados e grupos”.

Os SAFP notam que, no passado, o Governo, “por iniciativa própria”, apresentou os trabalhos relativos a determinadas políticas aos deputados, nomeadamente quanto ao projecto do Plano Director e ao projecto da Linha Leste do Metro Ligeiro, através de uma sessão de apresentação no auditório da AL.

Por outro lado, o Governo também assinala que foi criado um mecanismo de organização e coordenação para tratar as interpelações escritas e os pedidos de informação apresentados pelos deputados, assim como comparece nas sessões de interpelação oral apresentadas pelos legisladores. Já relativamente aos pedidos de apoio apresentados pelos deputados em nome dos cidadãos, “o Governo da RAEM também dispõe de canais com maior facilidade para responder conforme a lei e atempadamente”, indicam os SAFP.

O Governo diz que, através destes mecanismos e medidas, procura assegurar uma “interacção positiva” com a AL, “auscultando e recolhendo, de forma eficaz, as opiniões e sugestões dos deputados sobre as acções governativas”. “No futuro, em conformidade com a lei, o Governo continuará a cooperar rigorosamente com a Assembleia Legislativa e seus deputados no cumprimento das suas funções de fiscalização”, garante o Executivo.

Na interpelação, Sulu Sou pedia para que, quando fossem lançadas políticas por parte do Governo, fossem ouvidas as opiniões dos deputados. O democrata tinha sugerido também que o Executivo deveria criar um mecanismo especificamente destinado à comunicação com os deputados, “no sentido de estabelecer um canal de comunicação bidirecional mais rápido e directo”.