Executivo diz que não interfere na liberdade editorial dos órgãos de comunicação social

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Na reunião plenária de sexta-feira, Sulu Sou quis questionar as autoridades sobre a liberdade de imprensa na Teledifusão de Macau (TDM). No entanto, nenhum representante da comissão executiva da estação pública esteve presente no hemiciclo. Inês Chan, directora do Gabinete de Comunicação Social, respondeu ao democrata e reiterou que o Governo não interfere na linha editorial dos órgãos de comunicação social.

Sulu Sou levou para a reunião plenária de sexta-feira o tema da liberdade de imprensa, no seguimento da polémica com a Teledifusão de Macau (TDM), que pediu aos jornalistas portugueses que não divulgassem informações ou opiniões contrárias às políticas da República Popular da China e que apoiassem as medidas adoptadas pelo Governo da RAEM.

Na interpelação oral, o deputado dirigiu-se à comissão executiva da TDM e perguntou porque é que, em Março, tinham sido dadas estas directrizes aos jornalistas. “Para tranquilizar os profissionais da imprensa, vão ser anuladas as novas directrizes?”, adicionou Sulu Sou.

No entanto, os representantes da TDM não estiveram presentes no plenário. Quem respondeu ao democrata foi Inês Chan, directora do Gabinete de Comunicação Social (GCS). De acordo com a Rádio Macau, a responsável reiterou que o Governo tem respeitado a liberdade de imprensa e a autonomia editorial, sem que nunca tivesse interferido no normal funcionamento da imprensa.

Recorde-se que, a 10 de Março, os jornalistas dos canais portugueses da TDM foram chamados para uma reunião onde lhes foi pedido para promoverem o patriotismo e para não divulgarem informações ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central. Na altura, segundo apurou o PONTO FINAL, também foi dito aos jornalistas portugueses que o incumprimento destas normas iria resultar em despedimentos com justa causa. Depois da reunião, a TDM tem negado a imposição destas directrizes aos jornalistas e referiu até que se tratavam de “notícias falsas” e “rumores”.

No entanto, desde a reunião, já se despediram, pelo menos, sete profissionais portugueses da TDM. Sulu Sou notou, na sua interpelação oral de sexta-feira, que há quem defenda que “as demissões se devem à falta de conhecimento e reconhecimento da orientação e princípios do estatuto da empresa, logo, não se pode fazer uma ligação directa entre as demissões e a defesa da liberdade de imprensa”, mas “o estatuto nada refere sobre a orientação e os princípios, nem este atribui competências à comissão executiva ou ao conselho de administração para tomar decisões semelhantes às directrizes e contrárias aos princípios legais”.

Sulu Sou notou também que as demissões nos canais portugueses da TDM neste curto espaço de tempo “seria sempre um alarme bem sonoro em termos de liberdade de imprensa”.

Na sessão, o democrata aproveitou para denunciar também que, nos últimos quatro anos, os prejuízos da TDM foram de 1.337,6 milhões de patacas, com os subsídios do Governo a totalizarem 1.196,99 milhões e os lucros de 33,51 milhões, “o que significa que, se não fosse o apoio do erário público, os prejuízos anuais seriam na ordem das centenas de milhões de patacas”, alertou. Os deputados Song Pek Kei e Ip Sio Kai secundaram Sulu Sou nesta parte da intervenção e também pediram uma maior fiscalização do Governo aos órgãos de comunicação social. Segundo a Rádio Macau, Inês Chan disse apenas que o Executivo não vai “controlar o funcionamento” dos media.

A.V.