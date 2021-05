DSAL relata 14 mortes devido a acidentes de trabalho em 2020

FOTOGRAFIA: DSAL

Cerca de 24 pessoas sofreram invalidez permanente, enquanto 14 morreram em decorrência de acidentes de trabalho em 2020, informou na passada sexta-feira a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) em comunicado de imprensa.

Das fatalidades registadas, quatro envolveram infracções às normas de segurança do trabalho. Foram aplicadas multas no valor de 78.500 patacas por violação da legislação sobre segurança e saúde no trabalho a nove pessoas, envolvendo 17 vítimas de acidentes de trabalho. “Todos os casos fatais foram encaminhados aos órgãos judiciais para verificar a sua classificação como acidente de trabalho e, posteriormente, a DSAL ajustará os dados de acordo com as sentenças proferidas”, notou o organismo público.

No que se refere a questões relacionadas com a indemnização aos trabalhadores por danos causados ​​por acidentes de trabalho, foram aplicadas multas a 34 pessoas, envolvendo 127 vítimas, num montante total de 153.500 patacas.

Cerca de um terço de todos os acidentes de trabalho envolveram trabalhadores das “actividades culturais e recreativas, loterias e outros serviços”, uma categoria que abrange as actividades de jogo, com este sector em conjunto com os sectores de “hotéis, restaurantes e similares”, assim como o sector da “construção” representando 63,2% de todos os acidentes de trabalho.

Quanto às vítimas que sofreram incapacidade temporária por acidente de trabalho, 486 indivíduos não perderam dias de trabalho, 922 perderam 0,5 a 3 dias de trabalho, 1.540 perderam mais de 3 dias, enquanto 1.247 indivíduos ainda estão a tentar descobrir os dias de trabalho perdidos .

“Por forma a acompanhar a situação de segurança e saúde no trabalho nos diversos sectores de Macau, a DSAL continua a realizar visitas de fiscalização a diversos estabelecimentos de trabalho, para ordenar a suspensão das obras, recomendar melhorias e aplicar multas às situações por falta de segurança, espera que empregadores e trabalhadores tomem consciência da importância do conhecimento sobre segurança e desenvolvam bons hábitos de trabalho”, concluiu a DSAL na mesma nota.