Covid-19: Elsie Ao Ieong pede mais cuidado aos cidadãos de Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura pediu à população para redobrar os cuidados devido ao facto de a situação epidemiológica das regiões vizinhas terem demonstrado “alguma inconsistência”. Elsie Ao Ieong voltou a pedir que os cidadãos se vacinem. A governante alertou também para a possibilidade de, com o aumento de turistas, se tornar mais difícil encontrar hotéis para isolamento para observação médica.

Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, apontou para a situação epidemiológica das regiões vizinhas e pediu mais cuidados aos cidadãos de Macau. Segundo a secretária, citada por um comunicado do Governo, “algumas regiões vizinhas têm demonstrado alguma inconsistência”. Além disso, foi detectado, na semana passada, um caso confirmado de infecção através da variante indiana. “Por isso, a população local deve tomar as devidas medidas de prevenção da epidemia e inocular a vacina contra a Covid-19, por forma a criar uma barreira imunológica comunitária”, lê-se no comunicado.

A governante recordou que, apesar de o número de novos casos ter abrandado nos países europeus e nos Estados Unidos da América, a Ásia, em particular nas regiões vizinhas, “tem demonstrado inconsistências”. Cidades com contactos estreitos com Macau, como Cantão, Foshan e Shenzhen, por exemplo, “tornaram-se zonas de médio risco”. Além disso, a secretária chamou a atenção para o facto de na semana passada se ter registado um caso em Macau de infecção pela variante indiana.

“Deste modo, não se exclui a possibilidade de surgir epidemia em Macau, pelo que se apela à população para continuarem a manter as medidas de prevenção, incluindo o uso devido de máscaras, manter a distância social e evitar aglomeração de pessoas”, pediu Elsie Ao Ieong.

Ainda assim, a governante lembrou que, na semana passada, houve um aumento no número de vacinas contra a Covid-19 administradas em Macau, havendo até um dia em que as marcações atingiram os 8.600 pessoas. Elsie Ao Ieong admitiu que o Governo tem planos para aperfeiçoar os procedimentos da vacinação, como por exemplo, permitir que a vacinação seja feita nos centros de saúde sem que seja necessária marcação online.

A governante admitiu que, com o aumento do número de visitantes nos últimos meses, poderá tornar-se mais difícil, em comparação com o ano passado, o Governo encontrar hotéis para realizar os isolamentos para observação médica. Mas assegurou que o sector hoteleiro continua a colaborar com o Governo na prevenção da epidemia em Macau e disse acreditar que será providenciado o número suficiente de quartos destinados às quarentenas.

Elsie Ao Ieong revelou também que existem, neste momento, 1.600 estudantes que se encontram fora e pretendem regressar a Macau. Destes, 1.100 estão em Taiwan e outros estão na Europa e nos Estados Unidos. Elsie Ao Ieong adiantou que o Governo está atento à evolução da epidemia em Taiwan e irá preparar os respectivos planos para o regresso dos jovens.

A.V.