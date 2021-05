Conselho para os Assuntos Médicos realizou 10.ª reunião plenária

FOTOGRAFIA: SERVIÇOS DE SAÚDE

O Conselho para os Assuntos Médicos realizou a sua 10.ª reunião plenária onde foram apresentadas e analisadas questões relativas à direcção da política futura de declaração antecipada de vontade e correspondentes planeamentos de trabalho, introdução e discussão de saúde de cidadãos e pesquisa sobre a consulta médica de cidadãos.

O presidente da entidade, igualmente director dos Serviços de Saúde, Lo Iek Long referiu que existem sistemas relativamente completos de declaração antecipada de vontade em alguns países e regiões desenvolvidos. Lembrou, por exemplo, Hong Kong executou a declaração antecipada de vontade e implementou medidas relevantes em hospitais subordinados à Autoridade Hospitalar há dez anos. A Comissão de Ética para as Ciências da Vida de Macau teve discussões no final do ano 2019 e, de modo geral, concordou que um sistema de declaração antecipada de vontade deveria ser estabelecido.

Recentemente, a Universidade da Cidade de Macau e o Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau também realizaram estudos relacionados, nos quais se demonstraram que o público tem um certo grau de conhecimento e apoio para a declaração antecipada de vontade. Na reunião plenária, pode-se explorar ainda mais a direcção das políticas futuras e planeamentos do trabalho relacionados da declaração antecipada de vontade em Macau.

Além disso, a fim de dar a conhecer aos seus membros o estado de saúde e de consulta médica dos cidadãos, os Serviços de Saúde apresentaram o acto de tratamento médico e a segurança médica dos residentes de Macau, na esperança de ouvir as opiniões dos membros do Conselho. Por fim, é esperado que sejam ouvidos os comentários dos membros relativamente às opiniões recolhidas dos sectores sobre o sistema do registo electrónico de saúde, para que os Serviços de Saúde possam realizar a próxima etapa de implantação do trabalho.

Na mesma reunião, os membros do conselho expressaram activamente as suas opiniões e acreditam que a declaração antecipada de vontade merece discussão. Em primeiro lugar, defendem, é necessário fortalecer a divulgação educativa, principalmente junto ao público, de forma a evitar que este confunda os cuidados paliativos com o conceito de não fazer tratamento médico, ao mesmo tempo evitando as disputas desnecessárias.

Macau está prestes a entrar numa sociedade em envelhecimento e a procura de cuidados paliativos está a aumentar de forma contínua, pelo que é razoável comunicar com os idosos para que os mesmos compreendam o sistema de declaração antecipada de vontade, estabelecendo também sistemas relacionados e elaborando modelos de formulários o mais rápido possível.