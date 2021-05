Aguarelas de Helena Ng dão cor a Nossa Senhora de Fátima

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Edição filatélica dedicada a uma das invocações atribuídas à Virgem Maria foi desenhada por uma artista local, actualmente radicada no Canadá. Para Helena Ng, que tem uma experiência de vida cristã, foi motivo de orgulho a oportunidade. A directora dos CTT Macau fala em lançamento de sucesso.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) lançou no passado dia 13 de Maio uma série com dois selos e uma folha miniatura, bem como um bloco filatélico, sobrescrito de 1.º dia com selos e com bloco, e ainda uma pagela com selos e outra apenas com o bloco, alusivos à tradicional Procissão de Nossa Senhora de Fátima em Macau.

“A Procissão de Nossa Senhora de Fátima é um costume religioso com quase um século de história em Macau; é um evento importante não só para a Diocese de Macau, mas também para Macau. Foi também inscrito na Lista do Património Cultural Imaterial de Macau em 2019 para assinalar a sua importância. Desta forma, os Correios de Macau decidiram lançar uma edição de selo único para dedicar a Nossa Senhora de Fátima e dar destaque a este significativo acontecimento de Macau”, explicou a directora dos CTT, Derby Lau, ao PONTO FINAL.

A “Festa e Novena de Nossa Senhora de Fátima” foi introduzida em Macau, em 1929, pela mão do bispo português Dom José D. Costa Nunes, ainda, naturalmente, sob Administração Portuguesa. Desde então, a cerimónia, que inclui também uma procissão, tornou-se um acontecimento anual da Diocese de Macau, no qual participam, todos os anos, centenas de pessoas, muitos vindos da China continental e do estrangeiro.

A procissão, que vai da Igreja de São Domingos à Igreja da Penha, tem a presença de duas meninas e um menino com trajes tradicionais portugueses, em memória dos três pastorinhos que presenciaram as aparições. Faz parte da Lista do Património Cultural Intangível de Macau desde 2019. No ano passado e este ano, devido à pandemia de Covid-19, a procissão foi cancelada.

E porquê a escolha de Helena Man In, Ng para a concepção desta emissão? “Helena é uma designer nativa de Macau, com quem trabalhamos há anos. Nos últimos anos, desenhou uma série de edições de selos de sucesso para os CTT de Macau, como as séries ‘Protecção Animal’ e ‘Fábulas e Contos Clássicos’. Como designer e pintora, sempre adopta a pintura como estilo de desenho de carimbos”, notou Derby Lau.

Cristã por convicção. Católica por educação

Helena Ng é uma artista local, actualmente radicada no Canadá. Ao PONTO FINAL confessou-se cristã, como tal não teve dificuldade em assumir o desafio proposto pelos CTT. “Sou cristã. Fui criada num contexto escolar católico, na Escola Santa Rosa de Lima, tanto no ensino primário como no ensino secundário. E fiz parte do coro da igreja. Tudo isso me deu muitas experiências boas e somaram-se à minha formação religiosa”, assumiu a autora.

Enquanto chinesa, Helena sentiu-se orgulhosa por ter superado o desafio de criar objectos filatélicos relacionados com um evento quase centenário em Macau, que a autora considera ser uma das práticas muito simbólicas do território, o que mostra que Macau é uma cidade pequena, mas também combina com todos os grandes eventos culturais do Oriente e do Ocidente. “Senti-me muito orgulhosa por ter desenhado para este selo ‘A Procissão de Fátima’ que foi emitido a 13 de Maio, precisamente no dia da procissão em Macau. Tenho o prazer de retratar os detalhes da atmosfera, a rota e todos os devotos. Sinto-me especialmente orgulhosa por criar a imagem icónica de Nossa Senhora de Fátima como parte gráfica da marca e diferentes partes da ilustração”, assumiu Helena Ng.

A autora explicou ao nosso jornal como foi todo o processo criativo desde as fotografias e diversas imagens que foi vendo, mas até mesmo da sua experiência de vida enquanto crente religiosa na altura que vivia no território. “Tentei retratar toda a procissão num mini mapa de rotas com um ângulo de cima, tentando incorporar o ponto de partida na Igreja de São Domingos até à Igreja da Penha. No meu design, desta vez, recorri ao uso de fotos e elementos gráficos que se mesclam com o ‘layout’ da minha pintura nos diversos itens da colecção filatélica, ao invés de ir apenas para uma abordagem tradicional de pintar o evento de forma directa. Optei ainda por mostrar, em destaque, a estátua de Nossa Senhora de Fátima com o seu rosto bonito e tranquilo”.

A ilustração foi feita em aguarela e depois projectada em layout digital no computador, disse ainda a autora. O logótipo da procissão e o carimbo postal também são da autoria de Helena Ng. “No processo de concepção, muitas pesquisas foram feitas aos antecedentes históricos e nas referências fotográficas do percurso, ordem das pessoas, figurinos. Nada foi deixado ao acaso”, confessou.

Edição filatélica de sucesso

Derby Lau confessou-nos que os primeiros dias de vendas desta edição foram um sucesso. As vendas do primeiro dia desta edição foram um sucesso. Além daqueles coleccionadores dedicados que vêm a cada nova edição, este tópico também atraiu muitos católicos e outros clientes locais que fizeram fila para comprar os produtos. Posso dizer que o valor da venda foi satisfatório”, notou a directora dos CTT.

A série de selos da emissão com dois selos de valor facial de 2,50 e quatro patacas, teve uma tiragem de 250 mil exemplares, assim como o bloco filatélico com um selo de 14 patacas.

“A Procissão de Nossa Senhora de Fátima não é apenas um costume religioso com uma história de quase um século em Macau, mas também ganhou uma função de criação identitária através de uma longa experiência colectiva, configurando uma identidade para os católicos da Diocese de Macau e expressando a fé cristã de uma forma única e com ideias específicas. Assim, a Procissão de Nossa Senhora de Fátima é um símbolo da vitalidade da Diocese de Macau”, referiu a Associação Católica Cultural de Macau, em comunicado, publicado pelos CTT.

Em Macau estima-se que existam cerca de 30 mil católicos, distribuídos por nove paróquias. De acordo com o Pew Research Center, cerca de 80% dos residentes de Macau são budistas. Dos restantes 20%, 7% são cristãos.

13 de Maio é o dia em que, para os católicos, se celebra a aparição de Maria em 1917 em Fátima a três jovens pastores: Lúcia, Francisco e Jacinta.

Os Correios de Macau ainda têm planeado para este ano uma grande variedade de edições, nomeadamente os “Festivais – Aniversário de Buda”, as “Antigas Lojas Típicas de Macau”, o “Centenário da Fundação do Partido Comunista da China”, o “Wushu – Artes Marciais Chinesas e Saúde”, os “Insectos”, o “150.º Aniversário da Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu”, “Os Museus e as suas Colecções VI – Museu do Grande Prémio de Macau” e “40.ª Maratona Internacional de Macau”.