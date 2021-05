Vacinação contra Covid-19 não teve influência no óbito com epiglotite necrosante, reiteram Serviços de Saúde

Tai Wa Hou

A morte de um homem com 48 anos com epiglotite necrosante não está relacionada com a vacinação contra a Covid-19, apesar de o caso ter sido inicialmente declarado como um evento adverso grave após a vacinação contra a Covid-19. Segundo o coordenador do plano de vacinação, os responsáveis médicos que avaliaram o caso chegaram à conclusão que não houve relação directa entre a causa de morte do indivíduo com epiglotite necrosante e a inoculação da primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O coordenador do plano de vacinação de Macau, Tai Wa Hou, reiterou ontem que a inoculação da primeira dose da vacina de mRNA contra a Covid-19 não teve relação directa com a morte de um homem de 48 anos com epiglotite necrosante, apesar de o caso ter sido considerado inicialmente um evento adverso após vacinação.

Em declarações à Rádio Macau, o representante dos Serviços de Saúde explicou que a doença epiglotite necrosante aguda causou obstrução das vias aéreas do sujeito de 48 anos e consequente paragem cardíaca e encefalopatia hipóxico-isquémica aguda. “O homem de 48 anos que tinha sido vacinado contra a Covid-19 morreu de epiglotite necrosante”, começou por explicar Tai Wa Hou, acrescentando depois que a inoculação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 a 13 de Maio não teve relação com a morte do indivíduo.

Segundo Tai Wa Hou, o Grupo de Trabalho de Avaliação de Eventos Adversos após a Inoculação da Vacina contra a Covid-19 dos Serviços de Saúde e os médicos do Hospital Kiang Wu, responsáveis pelo diagnóstico, chegaram à mesma conclusão: não houve relação entre a vacina e a epiglotite necrosante. “Consensualmente, todos os participantes concordaram que as manifestações do doente foram causadas por epiglotite necrosante aguda e não eram relacionadas com a vacinação, que foi um evento ocasional”, indicaram ontem os Serviços de Saúde em comunicado.

Recorde-se que o homem de 48 anos foi internado no Hospital Kiang Wu no passado dia 21 de Maio devido a uma súbita perda de consciência e que o Centro de Coordenação e Contingência do Novo Tipo de Coronavírus chegou a declarar o caso como sendo um evento adverso grave após a vacinação contra a Covid-19.

O indivíduo recuperou no hospital os batimentos cardíacos e foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos para monitorização e tratamento, sendo diagnosticado com uma epiglotite necrosante aguda após análise de exames de tomografia computadorizada, laringoscopia directa e análise sanguíneas.

“A epiglotite necrosante aguda causou obstrução das vias aéreas, paragem cardíaca e encefalopatia hipóxico-isquémica aguda. Ontem, quarta-feira, 26 de Maio, após tentativas de reanimação, sem resultado, o doente faleceu”, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado, acrescentando ainda que “se o agente do falecido solicitar formalmente uma perícia de erro médico, o procedimento de perícia incluindo autópsia será iniciado para esclarecer melhor a causa da m