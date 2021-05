Quarentena para quem chega de algumas áreas de Cantão e Shenzhen

Após uma série de novos casos em algumas áreas de Cantão e Shenzhen, na província vizinha de Guangdong, as autoridades locais adicionaram mais regiões dessas duas cidades à lista de viagens de quarentena exigida.

Guangdong identificou recentemente quatro novos casos de Covid-19, elevando o total dos seus surtos mais recentes para 11, enquanto Shenzhen relatou sete pessoas identificadas como casos assintomáticos desde 21 de Maio.

Todos os indivíduos que nos 14 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado no subdistrito de Heyuan, distrito de Liwan de Cantão, na comunidade de Xikeng ou na oitava aldeia de Anliang, subdistrito de Yuanshan no distrito de Shenzhen Longgang, estarão sujeitos a medidas de observação médica por um período de 14 dias em local a designar, de acordo com os requisitos dos Serviços de Saúde.

Lista actual de áreas do continente que requerem quarentena para chegadas: província de Guangdong: Comunidade Jinlong, subdistrito de Longjin, distrito de Liwan, subdistrito de Heyuan, distrito de Liwan, cidade de Cantão; comunidade Xikeng ou oitava aldeia of Anliang, subdistrito Yuanshan, distrito de Longgang, aldeia nova de Qiaodong, subdistrito de Shatoujiao, Shagangxu, subdistrito de Yantian Donghailijing Garden, porto de Yantian, distrito de Yantian, Shenzhen. Província de An Hui: distrito de Jin An, distrito Yu An, cidade de Lu An, aldeia de Shangpai, no condado de Feixi, cidade de Hefei. Província de Liaoning: aldeia de Chentun, cidade de Yingkou, comunidade de Honghai, aldeia de Xiongyue, distrito de Bayuquan, cidade de Yingkou, comunidade de Yiyuan e comunidade de Shuntian, distrito de Heping, Sunshine 100 International New City, distrito de Yuhong e cidade de Country Garden Galaxy, Shenyang.