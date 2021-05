Pandemia deve ser lição para uma mudança de mentalidade no sector do jogo em Macau, diz Ben Lee

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Para o analista da consultora IGamiX, o mercado de jogo de Macau deve explorar outros mercados no estrangeiro para não continuar dependente do turismo do interior da China. Questionado sobre o alegado aumento da procura por mesas de jogo electrónicas nos casinos de Singapura devido ao contexto pandémico, Ben Lee frisou que essa tendência não se verificou em Macau devido ao perfil tradicionalista do jogador do interior da China.

O panorama do jogo em Macau é pouco propício a mudanças nos hábitos dos jogadores e nem o contexto da Covid-19 abrandou a procura pelas mesas tradicionais de bacará nos casinos, ao contrário do que sucedeu em Singapura, onde terá sido registada uma alteração na tendência pela procura de mesas de jogo electrónicas devido às imposições de distanciamento social impostas na cidade-estado a sul da Malásia.

Um cenário pouco provável em Macau dadas as características do jogador do interior da China. “Creio que ainda é muito cedo para afirmar que houve uma mudança generalizada no comportamento nos jogadores com a pandemia porque no caso de jogos de mesa electrónicos não há a interacção humana, e é isso que faz a diferença entre uma mesa ao vivo e jogar no computador. Claro que há benefícios quanto ao uso das máquinas, mas acredito que ainda não se podem tirar conclusões sobre se esta opção alterou os hábitos dos jogadores que frequentam casinos”, começou por dizer Ben Lee ao PONTO FINAL, depois de ser confrontado com as declarações de um produtor de mesas de jogo electrónicas sobre o aumento significativo por alternativas às tradicionais mesas com dealers.

Citado pelo portal GGRAsia, Andrew Lim, gerente de vendas regional da Weike, assegurou que a sua empresa constatou que, durante a pandemia, grande parte dos jogadores de mesas ao vivo migraram para mesas de jogo electrónica sem dealers, e que essa tendência se tinha registado nos casinos de Singapura, Macau e Vietname.

“Prevemos que esta tendência pode continuar durante e mesmo após a pandemia, à medida que os jogadores se vão habituando a jogar mais nas mesas de jogo electrónicas, e os operadores constatam as vantagens associadas destes dispositivos, apesar do custo inicial de instalação ser mais elevado”, disse Andrew Lim.

No entanto, uma fonte do MGM, que não se quis identificar, assegurou ao PONTO FINAL que esse cenário não é realista dada a realidade dos casinos de Macau e o próprio perfil do jogador do interior da China, que dará sempre preferência às formas tradicionais de jogo.

“Os jogadores chineses são muito tradicionais, gostam da euforia, daquela relação de jogador com a mesa e com todo o ‘show-off’, digamos assim, que advém, em regra, da mesa ao vivo e que não tem tanta apetência, tanto valor, tanta experiência nas mesas electrónicas”, explicou um especialista na matéria, que também pediu anonimato para falar ao PONTO FINAL.

Uma opinião partilhada por Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamiX, e especialista no sector em Macau. “Claro que há todo aquele lado do espectáculo para o jogador chinês. Se entrarmos agora nos casinos de Macau ou tivermos visitado qualquer um dos casinos durante a Semana Dourada do Dia do Trabalhador, apesar das medidas de distanciamento social impostas devido à pandemia, as mesas de jogo estavam lotadas de jogadores e de pessoas que acompanhavam os jogadores, ou seja, era mais um dia perfeitamente normal em Macau. No entanto, a aplicação das medidas de segurança pode ser um desafio. Em outros países, como Singapura, pode haver uma maior preocupação sobre essas medidas de segurança e haver uma mudança nos hábitos dos jogadores, mas penso que o verdadeiro teste virá após o fim da pandemia em que esses aspectos do distanciamento social deixarão de ser um problema”, indicou Ben Lee, acrescentando que, os dados preliminares sobre o fluxo de turistas na Semana Dourada do Dia do Trabalhador vão no sentido contrário das declarações de produtores ou distribuidores de máquinas de jogo citados pelo GGRAsia sobre a realidade de Macau.

Questionado pelo PONTO FINAL, uma fonte do MGM confirmou que a procura pelo bacará não teve qualquer impacto e que não houve uma maior procura pelas mesas de jogo electrónicas, antes pelo contrário. “O jogador chinês gosta do bacará porque acha que tem algum controlo. Não sei bem que controlo é que acham que têm, mas a máquina não tem esse sentir de que eles falam de poder controlar o jogo de alguma forma. Gostam do bacará porque gostam de ver as tendências e acham que aí podem controlar o jogo, e nas máquinas não têm essa mesma sensação”, confidenciou uma fonte do MGM, desvalorizando uma eventual tendência nos hábitos dos jogadores noutros mercados de jogo asiáticos.

Mudam-se os tempos, devem mudam-se as vontades?

Apesar dos indicadores positivos registados no sector do jogo em Abril, com receitas na ordem das 8,4 mil milhões de patacas, Ben Lee considerou que o contexto pandémico deveria impulsionar uma mudança de mentalidades em relação à indústria e à forma como Macau é promovido no estrangeiro.

“Que lição deve ser retirada deste contexto pandémico? Algo que já venho a dizer há cinco anos, precisamos de diversificar o nosso mercado e a nossa economia, mas para isso temos de diversificar o nosso mercado de jogo para nos distanciarmos um pouco do interior da China. O problema é que a galinha dos ovos de ouro está mesmo do outro lado da fronteira e não é necessária qualquer forma de marketing para atrair os jogadores do interior da China para virem para Macau. É demasiado fácil, basta ficar quieto e esperar pelos lucros fáceis dos casinos. No entanto, penso que ainda não explorámos esse mercado verdadeiramente e fomos atrás de outros mercados de jogo de uma forma mais agressiva. Na era pré-pandemia, a campanha de marketing dos casinos de Macau internacional mais agressiva foi até à Coreia nas companhias áreas regionais, mas curiosamente também constatámos que a publicidade dos casinos coreanos também chegou cá. Em Singapura, as concessionárias colaboraram com o gabinete de turismo local para uma campanha de projecção da região enquanto destino turístico. Creio que no caso de Macau, a Direcção dos Serviços de Turismo fez apenas divulgação em cidades do interior da China e raramente tentaram direccionar tempo significativo ou recursos para uma promoção agressiva direccionada de promoção de Macau nos diversos mercados regionais à nossa volta. Para quê investir dinheiro em publicidade ou promoção de Macau quando só se precisa de esperar que as maçãs caiam no nosso jardim. E esta pandemia devia ser uma lição para que a mentalidade de Macau ganhasse consciência para os riscos de ter um mercado turístico em que a única oferta é praticamente apenas o jogo”, concluiu Ben Lee.