“Os vegetarianos e veganos vivem, na maioria, com saúde, muitas vezes até com mais saúde, portanto não há que ter medos”

João Manuel Vicente, co-fundador da Associação de Cultura Vegetariana de Macau e advogado de profissão, é das figuras mais activas no panorama do vegetarianismo de Macau. Gere também a página de Facebook ‘Vegetarians in Macau’, que procura servir a comunidade falante de inglês e português no território, com informação, conselhos e apoio acerca do estilo de vida “sem consumo de carne”, com grande incidência também nos grupos veganos e “plant-based” do território. O grupo de Facebook, que de momento conta com mais de 800 membros e continua a crescer, foi das primeiras plataformas sociais a servir a população vegetariana não chinesa.

Texto: Joana Chantre

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Em entrevista ao PONTO FINAL, João Manuel Vicente, um dos fundadores da Associação da Cultura vegetariana de Macau, falou um pouco acerca do panorama actual vegetariano e vegano no território, partilhando as suas opiniões pessoais acerca do estilo de vida. O advogado, que defende a libertação de qualquer forma de exploração animal, refere que as novas tendências e o aumento de produtos e estabelecimentos com menu ou pratos sem carne ou sem derivados de animais, são positivas, porém, é importante que o consumidor tenha a consciência e a responsabilidade de apoiar os negócios “realmente” éticos onde os seus valores se sobreponham aos financeiros.

Conte-nos um pouco deste seu percurso no vegetarianismo?

Neste momento sou vegano há cerca de cinco anos, mas comecei por ser ovo-lacto vegetariano desde os 14 anos. Tenho cerca de 27 anos como ovo-lacto vegetariano, sem fazer essa transição. Esta acabei por fazer cá em Macau, de uma forma mais ou menos repentina, na sequência de me informar um bocadinho melhor, de ter tido acesso mais directo a como é que a indústria dos ovos, lacticínios, e de facto, o que me tinha levado a ser ovo lacto-vegetariano impôs-me tornar-me vegano de um dia para outro. Há aquela expressão que o vegano não é apenas uma questão alimentar, ou apenas uma dieta. É mais, e no fundo eu adiro a isso, embora muitas vezes em inglês utilizemos a expressão ‘Plant-based’ para ser um bocadinho mais genuíno, porque há questões que são polémicas e não se percebe se são mesmo vegan ou não vegan. Por exemplo, as questões das vacinas, a questão do mel, a questão dos utensílios ou peças que já temos de pele e couro… se deves deitá-los fora e substituir tudo. Há aqui questões que estão assim um bocadinho numa zona de sombra de transição, mas, tendencialmente, digo que sou vegano, ou vegan, porque defendo a libertação de qualquer forma de exploração animal, seja na comida, seja de qualquer outra dimensão.

“O caminho, julgo eu, que seria mais interessante é consumir produtos veganos em cadeias veganas, ou em cadeias vegetarianas. Esse será sempre o caminho ideal. De outro modo, estás no fundo a ratificar e estás a acrescentar um subtipo de consumidores a cadeias que nunca vão abandonar a exploração animal”

E como é que se envolveu com a Associação da Cultura Vegetariana em Macau?

A associação vem de um conjunto de amigos e amigas de Macau, de diferentes proveniências, alguns da minha área de trabalho, que é a área do Direito. Outros também de uma série de outras associações, por exemplo, a Toastmasters é uma delas. E também de alguns templos taoistas, budistas, portanto há uma série de proveniências de pessoas que se vão conhecendo e que vão fazendo percursos comuns. Um ou outro, aliás, até se tornou vegano mais ou menos na mesma altura do que eu, e de facto a determinada altura surge a ideia de se fazer um abaixo assinado, como aconteceu há um ano e tal, de uma forma relativamente informal, deixando listas para as pessoas assinarem nos restaurantes vegetarianos e vegan. Nessa altura ainda não havia a associação rigorosamente dita, mas foi aí que surgiu essa ideia de se criar uma associação para dar uma cobertura institucional à depois apresentação da lista de abaixo-assinado ao Governo, para não ser um conjunto de anónimos desagregados, criou-se assim um corpo que seria a associação para apresentar numa via mais institucional, ao Governo. Isto foi em Julho ou Agosto de 2020.

Neste momento, quais são as prioridades da associação?

Em relação aos tópicos, é trazer para uma linha mais prioritária a questão da inclusão de uma série de pessoas que adoptam o estilo de vida vegetariano, até eventualmente no sentido propriamente dito de dieta. Muitos de nós somos veganos e entendemos que não é apenas uma questão de dieta, mas sabemos que para outras pessoas o vegetarianismo é tão somente uma questão de dieta, seja de saúde, motivos religiosos, etc. Para nós é um pouco mais, mas não é isso que importa. Portanto é trazer para uma linha mais prioritária, com maior visibilidade e maior esclarecimento também, a questão de que, de acordo com o estudo que foi feito, cerca de um terço de pessoas em Macau está próximo ou na linha do vegetarianismo em Macau. E trazer como prioridade, ou pelo menos como assunto passivo debatendo a questão da adopção de uma lei similar à portuguesa que pede uma legislação especifica através do Governo ou da Assembleia Legislativa, que determine que pelo menos as entidades públicas tenham estabelecimentos, ou cantinas, ou escolas, prisões, hospitais, lares de terceira idade, etc. Tudo ou todos os locais que o Governo tem e que tenha alguma posição de proprietário, digamos assim, permitam incluir uma opção vegan ou vegetariana. Portanto essa é uma das grandes prioridades no horizonte. Claro que para chegarmos a conseguir isso temos de continuar a fazer um trabalho de divulgação, de esclarecer, rebater alguns argumentos que no fundo, muitas vezes são apenas mitos urbanos, são primeiras aproximações, que não temos de encarar com desagrado ou desdém. São questões que as pessoas têm uma preocupação, porém, julgamos que é descabida, porque, por exemplo, a questão das proteínas não existe na verdade. Agora que a pessoa possa ter essa dúvida, nada temos a questionar sobre isso, e é por isso que tentamos também trazer para a arena pública a visão dos nutricionistas, dos médicos, dos cientistas, no fundo para dar uma base mais cientifica às nossas posições. Os vegetarianos e veganos vivem, na maioria, com saúde, muitas vezes até com mais saúde, portanto não há que ter medos. Não estamos a inovar nada em Macau, como é evidente, o vegetarianismo e o veganismo existem desde sempre e nas últimas décadas, no mundo inteiro, tem havido a academia, os cientistas, os nutricionistas, os médicos, os cardiologistas, os médicos oncologistas, enfim, a trazer-nos uma série de ‘inputs’ que nos permitem dizer com segurança que esta é uma alimentação muito positiva para qualquer pessoa. E neste momento nós temos relatos, casos concretos de pessoas que passaram a vida inteira vegetarianas aqui em Macau, e que vendo-se no final da vida, em centros de saúde, em lares de terceira idade, é-lhes dada alimentação não vegetariana, e nós achamos isto inadmissível e até cruel. Ou então jovens mães que vão ao hospital de São Januário e não lhes é permitido naquele período em que estão a dar à luz manter essa sua dieta. Enfim, nas escolas é o mesmo. Mas há movimentos positivos, por exemplo, temos o ‘Green Monday’, que está a implementar-se e qualquer pessoa que ande pela cidade consegue ver que cada vez há mais restaurantes vegan ou vegetarianos. Cada vez há mais estabelecimentos com opções no menu. Está um pouco na moda e ainda bem que está. Neste caso a moda é muito bem vinda e não temos nada a opor, muito pelo contrário. Mas, em resumo, a nossa ideia é trazer para a primeira linha esta questão da inclusão. Trazer para dentro do sistema, através do exemplo público. Ninguém vai impor que os privados adoptem isso. Aqui vai ter de ser voluntário e espontâneo. Mas o Estado, a RAEM, julgamos nós que seria interessante e adequado determinar que nos seus estabelecimentos, naqueles que se possa controlar ou determinar em parte, se incluísse pelo menos uma opção vegan para quem o é. E agora casando esta temática com o estudo que foi feito, cerca de um terço das pessoas em Macau, através da projecção que se pode fazer, é adepta do vegetarianismo, e cerca de 80 e tal por cento até sustenta que o Governo devia realmente adoptar medidas legislativas e administrativas no sentido de tornar viável essas alternativas nas ementas.

Diz-se muito que as refeições ou a alimentação vegetariana são mais caras por se pensar que são mais saudáveis. Há verdade nisso?

Há uma série de mitos nesta temática. Há um amigo meu cá em Macau que diz que é vegano e que por ele adoptava um modo de vida “junk vegan”, que eu acho muita piada porque contradiz um pouco o que muitas pessoas pensam. Eu também sou um bocado dessa escola, digamos assim. Não sou vegano por uma questão de saúde, embora realmente pense que isso contribui. Porém, sei que é um fundamento legítimo para muitas pessoas, mas não é necessariamente esse o meu. De facto, o mito de que a alimentação vegana ou vegetariana tem de ser mais cara, se estivermos a falar da interpretação gourmet, a altamente sofisticada, esta realmente o é. Agora eu pergunto: terá de ser mais cara do que a alimentação carnívora ou omnívora? Julgo que não. Até tenho duvidas que o seja. Agora se estivermos a falar da alimentação vegana ou vegetariana mais simples, mais elementar, ela é muito, mas muito mais barata. Estamos a falar de alimentos colhidos das hortas, das fazendas. Há leguminosas baratíssimas! O tofu nesta zona do mundo é muito acessível, por exemplo. Aliás, um outro mito é que há falta de proteínas e todos os vegetarianos e veganos sabem que em rigor ninguém precisa de se alimentar de proteínas. O que existe é os nove aminoácidos essenciais, esses são os que nós temos de ter na nossa dieta. E a propósito do arroz, lembrei-me agora que é cientificamente sustentado dizer-se que se comermos um prato de arroz com feijão, que é uma coisa baratíssima e acessível a qualquer pessoa, está-se a ingerir os nove aminoácidos essenciais que depois o teu corpo sintetiza através destes nove, os demais aminoácidos, que eu julgo que são 20. O arroz e feijão é a base, e se tu conseguires unir estes dois alimentos simples numa refeição estás a ingerir toda a proteína que se precisa. Portanto é mais um mito urbano dizer-se que é muito mais cara. Há realmente alguns alimentos mais caros, o Impossible Burger, por exemplo, são um bocadinho mais caros, o Beyond Burger também. Há alguns alimentos mais sofisticados que são, mas são apenas alguns segmentos, e não tem de ser, e a maior parte das vezes arrisco-me a dizer que a alimentação vegan ou vegetariana é muito mais barata.



Quais são as principais dificuldades dos vegetarianos em Macau?

As principais dificuldades de um vegetariano em Macau julgo que é um bocadinho o acesso a alguns estabelecimentos, há algum desconhecimento que tem vindo a ir ser debatido, mas ainda há algum desconhecimento, muitas vezes sabem que confundem, mas são dificuldades de pouca monta. Mas ainda há quem confunda o vegetarianismo com o veganismo, e às vezes é preciso fazer essa pedagogia, o que não tem problema nenhum, pelo contrário, mas abstraindo-me um bocado do meu caso, as dificuldades são aquelas que eu referi há pouco, são as pessoas que sempre adoptaram um determinado modo de vida, alimentar, e que estão num lar de terceira idade, têm os filhos que são vegan e estão nos jardins de infância ou nos infantários e não conseguem realmente continuar a dar-lhes esse tipo de alimentação, que é um problema sério, e eventualmente as pessoas que estejam nos estabelecimentos prisionais, por exemplo… enfim, por estarem presos não perdem o direito ao seu modo de vida alimentar, como é evidente, não deve haver essa restrição. São direitos fundamentais mínimos. Portanto, essa pessoas sim, têm dificuldades sérias nesse sentido, e é por isso que a intervenção do legislador e da Administração Pública seria pertinente, porque realmente, espontaneamente, os privados vão-se aproximando e começam a incluir essas alternativas, mas não há duvida que a RAEM podia ser um catalisador acelerador destas situações, e julgo que a correria iria acorrer a essas dificuldades.

“O vegetariano como eu fui pode estar bem intencionado, e está certamente bem intencionado, mas, para ser coerente e congruente até ao fim, tem de dar o salto, mais tarde ou mais cedo. Eu demorei muitos anos, mas há pessoas hoje em dia que saltam imediatamente de uma dieta omnívora ou carnívora para uma dieta vegana e eu percebo-os bem”

Em relação ao mapa dos estabelecimentos veganos, quais são as conclusões acerca da quantidade e qualidade dos locais?

Há um pouco de tudo. Tens o vegan vegetariano puramente modelo chinês, um pouco mais simples, tens o modelo em que no fundo está subjacente a visão budista/ taoista. Tens o modelo mais gourmet, mais sofisticado, tens o modelo mais ocidentalizado. Tens uma série de modelos e julgo que a panóplia ou a palete de diferentes segmentos vegetarianos vegan está mais ou menos coberta. Todos nós que seguimos este regime temos preferências, claro, por exemplo, o Impossible Burger começou por ser algo que havia em um ou dois sítios e neste momento está disponível em muitos locais. Eu aliás já fiz uma experiência engraçadíssima, que é ir com um amigo não vegano ou vegetariano ali ao Grand Lisboa, no Round-the-Clock, e escolher o prato Impossible Burger para ambos sem ele se aperceber. No final, quando acabou de comer, disse-lhe que a refeição era um Impossible Burger e ele adorou, e as outras vezes que tenho ido com ele ou com outras pessoas gostaram sempre. Agora abro aqui um grande parêntesis, porque é tão parecido, tão credível, a sensação, a textura, o peso, a cor, quase o cheiro e a forma de mastigar aquilo, com carne verdadeira, que realmente ilude bastante…. eles metem até um bocadinho de beterraba para dar aquela cor fresca e brilhante. Mas enfim, nada contra. Fui um bocado relutante ao início, mas gosto muito. Este mapa que foi criado é dinâmico e está em evolução. É um organismo vivo, salvo seja, e vão sendo incluídos estabelecimentos conforme irão aparecendo. Mas julgo que está a panóplia. Temos os ocidentais, os orientais, os mais sofisticados, os menos elaborados. Portanto, julgo que está muito diversificado e permite contemplar todas as opções que neste momento existem em Macau.



Quais são os benefícios financeiros para as marcas ou negócios que queiram apostar neste mercado?

Não tenhamos qualquer ilusão que este mercado vegetariano/ vegano é um mercado crescente dinâmico e financeiramente muito interessante, até por aquilo que estávamos a dizer há pouco, porque as pessoas estão disponíveis e partem do pressuposto que pode ser um bocadinho mais caro, o vegetariano ou o vegano sofisticado pode ser um bocadinho mais caro, está um pouco na moda ou como tendência. E aliás, em rigor, só nos estamos a ajudar porque a quantidade de grupos no Facebook, no WeChat, WhatsApp demonstra que se nós conseguimos fazer essa pedagogia, depois conseguimos fazer a difusão e há um acréscimo de pessoas que vai aos locais que antes não tinham ou antes só tinham um opção e agora têm imensas. Há muitos exemplos, eu não quero estar agora a concretizar estabelecimentos concretos, mas há aí ‘N’ exemplos que eu tenho acompanhado estes últimos anos em Macau, que tinham uma opção tímida vegetariana ou vegana, assim quase a medo, como experimentação. E realmente começaram a ter assim um feedback e aumentaram, melhoraram, dão destaque no menu, já criam uma subsecção no menu, já publicitam no Facebook ou no site deles. Eu julgo que é financeiramente interessante, traz uma publicidade positiva, ate porque nós sabemos que o vegetarianismo e o veganismo estão ligados também à questão do ambiente, aos ‘green Mondays’, à sustentabilidade ambiental, à saúde, a um modo de vida positivo, saudável. Tudo isso é um íman para publicidade positiva, até dos media, dos social media, etc, portanto, julgo que é uma opção interessantíssima, mesmo se estivermos a olhar numa óptica puramente comercial. É uma opção muito inteligente e eficaz, e depois vai trazer uma recompensa aos estabelecimentos que incluírem este tipo de opções.

Qual é a diferença entre o vegetarianismo e o veganismo?

Eu volto um pouco ao início da conversa, realmente eu fui ovo lácteo 27 anos pelo simples facto de acreditar, em boa fé, mas enfim, apesar de tudo acreditar que ao comer ou ingerir lacticínios e ovos não estava a atingir a substância, a vida do animal, que estava apenas a colher e a ingerir, a utilizar, a consumir um fruto do seu produto, mas que não estava a atingir a vida do animal. Grande ilusão a minha, não há dúvida nenhuma. Demorámos anos demais a perceber que não é assim. De facto, quem acompanhe e saiba, pois está acessível, isto não é uma ciência esotérica, qualquer pessoa consegue saber, basta querer, por isso nós também temos de fazer este activismo para que as pessoas vão procurar. Não é só nós colocarmos debaixo dos olhos das pessoas, cada um de vocês pode procurar e deve procurar. A indústria dos lacticínios chega a abrir buracos na barriga das vacas para interferir lá no interior do animal vivo. Na indústria dos lacticínios, a vaca passa uma vida de exploração hedionda, sendo forçadamente engravidadas, e a expressão que se utiliza quando há uma actuação dessas é violadas ou violentadas. Esses animais são violentados para engravidar à força, sem parar. Mal nasce o vitelo, sendo macho, ou é abatido ao fim de algumas semanas ou meses, ou é utilizado para a indústria das peles, etc. É logo à nascença retirado da mãe, e quem queira ver isto e mesmo assim continuar a ingerir lacticínios, olhe, parabéns, eu acho que não conseguiria. Estes animais passam a vida inteira sob tortura, sob uma violenta exploração ininterrupta, e evidentemente quando o seu ciclo produtivo, porque são tratados como coisas ou meros meios de produção – não são tratados como seres vivos, apenas meros objectos. Quando esse objecto chamado vaca deixa de ser útil, ou economicamente eficiente, nem é recolhido para um santuário, é tratado como lixo. Muitas vezes vem um guindaste e recolhe e atira para o caixote de lixo, ou é enterrada, ou abatida para carne. É uma miséria sem fim. Claro que a indústria se protege, e protege muito bem, e o marketing ajuda muito. Nós vemos o queijo e os iogurtes deliciosos com embalagens e publicidade com crianças e cores, alegria e felicidade. É tudo muito bonito, mas na base está uma indústria de morte, de exploração, de tortura. Extremismo é isto. O vegetariano como eu fui pode estar bem intencionado, e está certamente bem intencionado, mas, para ser coerente e congruente até ao fim, tem de dar o salto, mais tarde ou mais cedo. Eu demorei muitos anos, mas há pessoas hoje em dia que saltam imediatamente de uma dieta omnívora ou carnívora para uma dieta vegana e eu percebo-os bem. Eu demorei tempo demais. O vegetariano não é uma pessoas moderada nem radical, mas o vegano muito menos o é. O vegano é uma pessoa totalmente coerente nesse sentido. Se o que o levou foi a libertação animal, tornar-se vegano não o faz mais extremista, faz apenas extrair as consequências que já lá estavam implícitas, mas que ele ainda não estava a extrair, portanto, tem de dar esse salto, tem de completar o ciclo da exploração, e como tal, abandonar os lacticínios, os ovos, os utensílios, os circos com animais, os eventos culturais vergonhosos e medievais que ainda existem, nomeadamente no nosso país em Portugal, que julgo eu também tendem a ir desaparecendo, como as touradas, infelizmente. Portanto, isso não é ser extremista, mas sim ser congruente.

“Se estivermos a falar da alimentação vegana ou vegetariana mais simples, mais elementar, ela é muito, mas muito mais barata”



Ainda há muito a ideia que comer peixe não é tão mau, como comer carne, que não é tão cruel e nem causa tanta devastação. O que tens a dizer sobre isso, com os factos que sabemos hoje em dia?

Realmente existe essa ideia no imaginário colectivo de que o peixe será um bocadinho menos prejudicial para o ambiente. Isso é mais um mito urbano. E tem havido bastantes avanços na divulgação pública que isso não é assim. Aquele documentário da Netflix, que é a Seaspiracy, em que se demonstra que cerca de mais de metade da poluição nos mares ou nos oceanos não é as palhinhas ou o plástico que vão sendo lançados. Não é por ai, isso é estar a transportar areia para o deserto. A grande fonte de poluição marítima é a indústria de exploração pesqueira industrial, nomeadamente as redes, que têm sido um dos grandes factores que estão a causar a destruição da fauna animal no mar, a causar a poluição no mar. Portanto, quem for ver esse documentário apercebe-se que contrariamente daquilo a que se julgava, o ambiente ganha muito se a exploração pesqueira abrandar no mínimo. Idealmente seria terminar, claro. Mas pelo menos que se adoptassem métodos a titulo transitório, menos evasivos dos oceanos, como não se abandonar as redes, utilizar um tipo de produção menos predatória dos oceanos. Recomendo que vejam esse documentário pois ilustra bem a ligação entre a indústria da pesca e o ambiente e o estado dos nossos oceanos ou mares. Portanto, a indústria pesqueira e o consumo de peixe e a opção que todos os dias temos de votar nessa industria ao adquirir esses produtos, esse nosso voto diário implica directamente com o mar e com o ambiente no mar a nível mundial, é evidente que os mares e os oceanos ligam todo o planeta. Os mares são num sistema único mundial, portanto todos implicamos com os outros directamente ao consumir peixe.



O que é que nós como consumidores preocupados podemos fazer?

Tem dois níveis de análise na forma como eu encaro essa temática. De facto, cada acto individual de consumo é um voto directo na tua comunidade local, mas que realmente encadeia e vai repercutir-se na economia do teu país ou até na economia regional, ou na economia mundial. As tendências, os hábitos, tornar isso uma tendência a nível mundial, quanto mais consumo houver de produtos vegans e verdes, isso realmente depois é percepcionado pelas indústrias. Eu sou vegano pela causa animal, mas sabemos que é um grande manancial financeiro e económico que está em causa. Não tenhamos ilusões, nem isso é necessariamente negativo. No dia-a-dia, talvez devamos consumir produtos locais, veganos ou vegetarianos locais para diminuir a pegada ecológica. Não devemos estar a comprar batatas que venham do Brasil se podemos comprá-las a nível local. Isso é uma das dimensões que podemos adoptar. Por exemplo, na nossa interacção individual nos estabelecimentos que ainda não tenham produtos veganos ou vegetarianos, podemos questionar de uma forma natural, sem hostilizar ninguém, como é evidente, mas podemos sensibilizar as pessoas. Podemos também falar com os amigos e utilizar os social media em geral para, no fundo, difundir ideias e lançar tópicos, questionar, e depois há aquele elemento que é que nós depois nunca sabemos quando é que uma acção individual pode gerar uma mudança no outro ou nos outros. Nós não podemos presumir que um acto individual não lance uma semente no outro que depois vá germinar em algo interessante neste plano do veganismo. Eu tenho casos concretos em que posso dizer que isso aconteceu, portanto não fiquemos limitados nem negativistas no sentido de pensar que nós não podemos, com os nossos actos individuais, efectuar uma mudança. A minha proposta é que podes fazer o que tens a fazer e tentar influenciar, ser exemplo para os outros, e com certeza que muitos voluntariamente te irão seguir. Uma segunda linha diversa de análise que eu acho que é pertinente é que o vegano que faz uma opção de consumo pode, no fundo, estar a ser contraproducente. Por exemplo, imagina se comprares um hambúrguer vegano numa cadeia como a MacDonalds, que não é manifestamente vegana, no fundo estás a praticar um acto de consumo interessante, numa primeira análise. Numa primeira linha, pode até parecer um acto positivo, pois estás a votar para que exista procura para este tipo de produtos não-animais, mas, por outro lado, existe aqui uma espécie de ricochete. No fundo, está-se a alimentar ou a reforçar esta companhia, pois a verdade é que a exploração animal continua e não há previsões para que a MacDonalds pare de fazê-lo. Simplesmente, a MacDonalds expandiu o seu negócio. Onde antes tinham um conjunto de cem milhões de consumidores de produtos animais, neste momento vão ter um conjunto de cem milhões de consumidores de produtos animais mais cinco milhões de consumidores de produtos não animais. Quer dizer, não há um efeito de substituição, portanto temos de pensar neste tópico. Eu não digo que não se deva continuar a fazê-lo, mas é preciso estar atento, ir pensando e falando nisto, para que esse factor de substituição um dia venha a acontecer, portanto, que essas cadeias possam continuar a receber este ‘input’ do consumidor, este voto, mas que extraiam daí consequências. Mas isso também depende de cada um de nós e que essas ideias sejam difundidas. Será que realmente estamos só a praticar um acto positivo a consumir numa cadeia de empresas que continua a fazer exploração animal? O caminho, julgo eu, que seria mais interessante é consumir produtos veganos em cadeias veganas, ou em cadeias vegetarianas. Esse será sempre o caminho ideal. De outro modo, estás no fundo a ratificar e estás a acrescentar um subtipo de consumidores a cadeias que nunca vão abandonar a exploração animal.