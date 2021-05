Injectados mais de 8,1 mil milhões nas PME através dos planos do Governo

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Lei Wai Nong indicou ontem que, entre o ano passado e o final de Abril deste ano, foram injectadas nas pequenas e médias empresas (PME) mais de 8,1 mil milhões de patacas através dos programas de apoio do Governo. O secretário para a Economia e Finanças avançou a informação, assegurando que a atribuição de apoios cumpre exigências “bastante rigorosas”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), Leong Sun Iok e Wang Sai Man questionaram o Governo sobre os apoios dados às empresas na sequência da crise provocada pela pandemia. Na resposta, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, detalhou que, desde Janeiro de 2020 até ao final do mês passado, foram recebidas, no total, 12.099 candidaturas ao plano de apoio a pequenas e médias empresas e ao plano de bonificação de juros de créditos bancários para as pequenas e médias empresas. Durante este período, foram injectadas mais de 8,1 mil milhões de patacas nas PME através destes planos, adiantou Lei Wai Nong.

O secretário também indicou que, durante o mesmo período, foram recebidas 802 candidaturas ao plano de garantia de créditos a pequenas e médias empresas e de dez candidaturas ao plano de garantia de créditos a pequenas e médias empresas destinados a projecto específico. Este número ultrapassou já a quantidade total de candidaturas registadas nos últimos dez anos.

No hemiciclo, o secretário salvaguardou que, no que toca aos montantes concedidos a crédito às empresas, “as exigências de avaliação são bastante rigorosas”. Lei Wai Nong detalhou que “é exigido às empresas candidatas que apresentem documentos comprovativos suficientes para demostrar que as mesmas têm capacidades adequadas de endividamento e de reembolso”.

Na interpelação oral de Wang Sai Man, o deputado pedia também informações sobre os planos para a situação do emprego dos residentes. Na resposta, Lei Wai Nong notou que “a situação do emprego dos residentes continua a ser a preocupação do Governo” e que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tem-se coordenado com as empresas de grande dimensão para criar postos de trabalho. Segundo Lei Wai Nong, foram criados, até agora, mais de 2.600 postos de trabalho.

Além disso, desde Setembro do ano passado, a DSAL tem organizado três sessões de conjugação de emprego por mês, abrangendo sectores da restauração, hotelaria, vendas a retalho, serviços de segurança e de limpeza, por exemplo. As sessões contaram com uma participação de 1.254 pessoas nas entrevistas e a taxa de sucesso foi superior a 40%, fez saber o secretário.

A deputada Angela Leong aproveitou para perguntar a Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), sobre a presença das autoridades de Macau no Fórum ASEAN. “Que previsão é que o Governo faz sobre o desenvolvimento do turismo?”, perguntou a deputada. Helena de Senna Fernandes indicou que no fórum foi discutido o papel das tecnologias no turismo mundial. A responsável disse que o futuro passaporte de vacinação também foi abordado na reunião e que será “um método adoptado no futuro”.