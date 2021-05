Governo diz-se atento às necessidades de emprego dos jovens

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa, a deputada Agnes Lam aproveitou para interrogar Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, sobre a situação do emprego para os jovens. O governante salientou que o Executivo tem estado atento às necessidades dos jovens e deu o exemplo do plano de experiência no local de trabalho que tem como objectivo dar aos recém-graduados um estágio de três meses nas empresas de assuntos públicos, bancos e grandes empresas de lazer. Este plano, lançado em Junho, atraiu um total de 720 recém-licenciados. Porém, apenas 568 fizeram efectivamente o estágio. Destes, 382 foram admitidos pelas empresas e, depois do estágio, só 199 permaneceram nas empresas.

Sulu Sou perguntou porque é que a taxa de empregabilidade após o estágio era tão baixa. O Governo explicou que 89 dos jovens não ficaram satisfeitos com o trabalho nas empresas, a maioria dos quais por não querer trabalhar por turnos.

Os deputados também perguntaram ao secretário qual o ponto de situação da importação de trabalhadores não-residentes. Ng Kuok Cheong assinalou mesmo que a percentagem de trabalhadores não-residentes de Macau “é uma das mais altas do mundo” e que “é preciso garantir a empregabilidade dos locais”.

Lei Wai Nong respondeu dizendo que, no final de Abril, havia um total de 173.122 trabalhadores não-residentes, representando uma redução de 15.796 pessoas em comparação com o mesmo período do ano passado. A maioria dos trabalhadores não-residentes de Macau desempenham funções nos sectores da hotelaria e da restauração. No entanto, o secretário disse também que os trabalhadores não-residentes são necessários para suprir as carências do mercado laboral deixadas pelos locais. “Sabemos que há profissões que não são assumidas por trabalhadores locais. Há vários postos de trabalho que não são assumidos por trabalhadores locais”, assinalou.