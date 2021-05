FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

José Manuel Esteves, presidente da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, faz eco dos apelos do Governo para que a população se vacine o mais rapidamente possível. Ao PONTO FINAL, o clínico aponta: “As pessoas têm de ter a lucidez e o discernimento de entender que é o bem comum estarmos protegidos contra a pandemia”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A baixa taxa de vacinação em Macau tem estado a preocupar as autoridades locais, que se têm desdobrado em apelos para que os cidadãos se vão vacinar o mais rapidamente possível. José Manuel Esteves, presidente da Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, reforçou os pedidos para aumentar a taxa de vacinação da população local e, ao PONTO FINAL, chamou a atenção para o perigo de um eventual surto comunitário em Macau.

“As pessoas têm algum comodismo em relação à questão da vacina, tendo em conta que em Macau o número de casos é muito diminuto e não tem havido casos na comunidade”, começou por assinalar José Manuel Esteves, notando que “as pessoas estão com uma certa tranquilidade em relação a isso e criou-se o mito de que a vacina só serve para quem quer ir viajar”.

Porém, defende o médico, “a vacina serve para se atingir aquilo que é a imunidade de grupo”. Em conferência de imprensa, na segunda-feira, os Serviços de Saúde indicaram que a imunidade de grupo se atinge quando cerca de 70% da população estiver vacinada. Neste momento, a taxa de vacinação está pouco acima dos 13%.

Tal como foi dito na segunda-feira pelas autoridades de saúde, também José Manuel Esteves indicou que só com uma taxa de vacinação mais alta é que as restrições fronteiriças poderão ser aliviadas. Além disso, o médico apontou para o risco de um surto na comunidade. “O grande problema é que se a doença se espalha numa comunidade com tão grande densidade populacional como é o caso de Macau, as estruturas de saúde rapidamente correm o risco de ficarem saturadas e perderem a capacidade de resposta”, avisou.

Então, como é que se convence a população a ser vacinada? “Explicando que só com a vacina é que as pessoas poderão mais facilmente ter a sua vida de volta com qualidade e a segurança necessários”. “É o dever cívico dos residentes de Macau vacinarem-se; é uma questão do bem comum”, declarou.

Por outro lado, é a economia que está em risco. “A economia precisa de maior liberdade de circulação” e “enquanto as pessoas não estiverem vacinadas e protegidas, continuamos a ter de usar outros mecanismos de protecção que restringem a própria economia”, comentou o médico.

“As pessoas têm de ter a lucidez e o discernimento de entender que é o bem comum estarmos protegidos contra a pandemia”, reiterou o presidente da associação de médicos de língua portuguesa, que confessou ter sido inoculado logo no primeiro dia do plano de vacinação, após o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Em Macau há pouco mais de cinco anos, José Manuel Esteves referiu que os apelos das autoridades para a vacinação podem começar a ter efeito: “Devagarinho as coisas começam a acelerar”. “Eu penso que começa a haver um número maior de pessoas a vacinarem-se”, apontou.

Recorde-se que Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde, fez questão de estar presente na habitual conferência de imprensa das autoridades de segunda-feira para repetir o apelo a dizer que “a vacinação é uma urgência e uma necessidade”.

“Apelo a todos para que tomem a vacina o mais rápido possível”, repetiu o governante, avisando que se não houver imunidade colectiva, não serão retomadas as entradas e saídas normais com outros territórios. “Se não tivermos imunidade colectiva é difícil alcançar este objectivo. Se não tivermos a barreira imunológica é difícil não ficar sujeito a isolamento”, alertou. Alvis Lo disse até que Macau está “numa situação embaraçosa” porque, mesmo não havendo casos locais, “não é possível contactar com o mundo”.