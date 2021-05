Autoridades notam aumento de turistas na zona do Porto Interior

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Chan Hong chamou a atenção do secretário para a Economia e Finanças para a zona do Porto Interior. “Ao longo da costa da Barra até ao Porto Interior, existem inúmeras vielas e travessas com as suas próprias culturas, enquanto elementos ocultos de turismo, que estão à espera de serem aproveitadas e desenvolvidas”, disse a deputada, perguntando quais os planos do Governo para revitalizar aquela zona.

Quem respondeu à deputada foi Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia (DSE), que disse que o Governo vai proceder a obras de embelezamento nos edifícios cujos proprietários concordem. No entanto, o responsável disse também que “já se regista um aumento do número de turistas e de visitantes na zona do Porto Interior”.

O secretário pormenorizou os trabalhos que já têm sido feitos ao longo dos últimos tempos naquela zona. Foram criados murais, foram pintadas casas perto da Rua de Cinco de Outubro, foram criados roteiros turísticos e foram subsidiadas associações locais para promover o turismo costeiro, por exemplo. O Governo “continuará a explorar os recursos culturais e turísticos dos bairros antigos e optimizar o ambiente de vida e de negócios do Porto Interior”, disse Lei Wai Nong em conclusão.

No debate, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), acrescentou que este ano vão ser criados mais roteiros turísticos e melhorados os roteiros existentes. Através dos novos roteiros, a DST espera criar mais pontos turísticos, não só no Porto Interior, mas também na Taipa e em Coloane.

A.V.