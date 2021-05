Apesar de queda do PIB, secretário destaca recuperação económica

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, indicou ontem que o PIB de Macau, no primeiro trimestre do ano, caiu 0,9% em comparação com o período homólogo do ano passado. No entanto, na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa, o governante indicou que há sinais de recuperação económica.

André Vinagre

O secretário para a Economia e Finanças adiantou ontem que o PIB de Macau caiu, no primeiro trimestre, 0,9% em comparação com o ano passado. Para Lei Wai Nong, este é um dado positivo que mostra que a economia de Macau está a recuperar. Na reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), o secretário destacou o facto de as exportações do sector do turismo terem aumentado 88,1% nos primeiros três meses do ano. “Com estes dados podemos ver que há recuperação económica em Macau e que Macau tem alcançado sucesso”, afirmou.

As informações surgiram na sequência de uma interpelação oral da deputada Ella Lei, que questionou o Executivo sobre os direitos dos trabalhadores, nomeadamente sobre as garantias salariais. A deputada chamou a atenção para o crescente número de casos de licenças sem vencimento. Sobre isto, Lei Wai Nong disse: “Quanto à programação de férias não remuneradas, as duas partes devem negociar primeiro, e se não conseguirem chegar a um acordo e o empregador despedir o trabalhador por esse motivo, é considerado resolução do contrato de trabalho sem justa causa, devendo, neste caso, o empregador pagar a indemnização rescisória ao trabalhador”.

O secretário indicou que no ano passado foram recebidos, no total, 1.519 casos de conflito laboral, envolvendo um total de 2.841 trabalhadores. Destes, o número de queixas relativas a salários e despedimentos foi de 1.001. Já no primeiro trimestre deste ano foram recebidos 427 casos de conflito laboral envolvendo 686 trabalhadores e dos quais 264 casos foram sobre salários e despedimentos.

Lei Wai Nong notou também que, em 2020, o Fundo de Garantia de Créditos Laborais, que dá apoio aos trabalhadores caso as empresas não tenham capacidade de pagar os salários, recebeu 205 pedidos de apoio. No primeiro trimestre deste ano foram recebidos 100 casos.

Durante o debate, os deputados focaram-se essencialmente nas situações de ‘lay-off’. Au Kam San pediu uma avaliação global à situação, Leong Sun Iok indicou que a maioria dos trabalhadores em ‘lay-off’ foram forçados a aceitar a situação e Ng Kuok Cheong disse mesmo que “se o Governo não tem esses números não consegue aplicar políticas”. Sulu Sou também chamou a atenção para o facto de o Governo não ter dados sobre o número de trabalhadores que estão em licença sem vencimento e exigiu: “Não quero ouvir mais que os trabalhadores e empregadores têm de chegar a consensos”

O secretário deu a resposta que Sulu Sou não queria ouvir: “Há que chegar a acordo entre as partes laboral e patronal. Caso não haja acordo, então a parte laboral tem de atribuir indemnizações por suspensão de trabalho. Por isso, ambos têm de chegar a acordo”.

Lei Wai Nong admitiu que as situações de ‘lay-off’ têm estado a aumentar e que essa não é uma situação que o Governo quer continuar a ver. Para minimizar os efeitos nocivos destas situações, o secretário apontou que o Governo tem oferecido apoios, como acções de formação remuneradas, “de forma a apoiar trabalhadores de forma a conseguirem voltar a entrar no mercado de trabalho”.

Na sessão de ontem, o deputado Mak Soi Kun relativizou a situação e desvalorizou a responsabilidade dos patrões. “Os meus trabalhadores disseram-me: ‘o meu patrão, coitadinho, também está numa situação muito difícil”, contou. “Se todos desistirem como é que vai ser? A empresa fecha as portas. Mas, se assim for, todos ficam com maus resultados à espera da sorte; será que vão todos atrás do Governo a pedir dinheiro?”, interrogou.