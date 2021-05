Variante indiana de Covid-19 identificada no 51.º caso confirmado em Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O 51.º caso confirmado da Covid-19 de Macau, detectado há poucos dias, decorre de uma infecção por uma variante do novo tipo de coronavírus B.1.61, conhecida como a variante indiana. Esta é a primeira vez que esta variante é diagnosticada em Macau e “revela que a potencial ameaça da infecção pelo novo tipo de coronavírus sempre existiu e é bem real em Macau”, refere um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, alertando ainda a população a “administrar as vacinas o mais rapidamente possível”. A variante indiana do novo tipo de coronavírus B.1.617 foi descoberta pela primeira vez na Índia, em Dezembro do ano passado, e actualmente está a causar um amplo surto na Índia, levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificá-la como uma “variante preocupante” que “merece atenção global”. Os resultados da pesquisa preliminar indicam que esta variante é mais infecciosa, mas não afecta a eficácia de vacinas.

O doente do 51º caso confirmado estava infectado com o vírus após a vacinação. Segundo as entidades de saúde, tal pode dever-se ao facto de não ter produzido anticorpos suficientes pois não concluiu o período mínimo de 14 dias após a vacinação. Como se tratava de uma infecção assintomática, demonstra, também, que a vacina ainda possui um certo grau de protecção, acrescenta o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus. “Como a taxa de vacinação em Macau é ainda relativamente baixa, caso a variante indiana tivesse entrado na comunidade as consequências seriam muito graves em caso de surto de pandemia. Os cidadãos devem ser vacinados o mais rapidamente possível para reduzir o risco de infecção, doença grave e morte, de modo a construir uma barreira imunológica para proteger a si próprios e às suas famílias. As duas doses só produzem anticorpos suficientes após 14 dias”, refere ainda o comunicado.

A variante de Covid-19 detectada pela primeira vez na Índia já foi oficialmente sinalizada em 53 territórios, anunciou ontem a OMS. O organismo recebeu ainda informações de fontes não oficiais de que a variante B.1.617 foi detectada em mais sete territórios, elevando o total para 60, de acordo com o relatório semanal de actualização epidemiológica da agência de saúde da ONU, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP). Segundo a OMS, a chamada “variante indiana” manifesta maior transmissibilidade, mas a gravidade dos casos envolvidos ainda está a ser investigada.

P.A.S.