Revisão dos pedidos de renovação de residência acelerou após intervenção de Lei Wai Nong, diz IPIM

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) garantiu ontem aos deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública que os procedimentos de fiscalização e avaliação dos pedidos de renovação de residência em Macau melhoraram substancialmente desde Outubro de 2020. De acordo com os dados apresentados por Benson Lau aos membros da comissão, o IPIM concluiu 777 casos de pedido de fixação de residência entre o dia 1 de Janeiro de 2020 e 14 de Maio de 2021, sendo que entre Outubro do ano passado até à data foram concluídos 501 casos, 308 deles de renovação de autorização de residência.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A intervenção do secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, na reunião plenária de 29 de Outubro de 2020, foi determinante para o aceleramento do processo de avaliação dos pedidos de fixação de residência por parte do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e para a conclusão de 501 casos entre essa data e o dia 14 de Maio, disse ontem Benson Lau, presidente do organismo, aos membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública encarregue de analisar os procedimentos do IPIM relativos à “imigração por fixação de residência dos técnicos especializados” e “imigração por investimentos”.

A informação foi avançada pelo presidente da comissão, o deputado Si Ka Lon, após uma reunião com o presidente do IPIM em que os membros da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública elaboraram uma lista de questões para apresentar ao Governo. Segundo Si Ka Lon, o presidente do IPIM começou por apresentar uma série de medidas introduzidas para o melhoramento de todas as etapas no processo de avaliação dos casos, nomeadamente a notificação dos interessados para a submissão de documentos em falta ou a possibilidade de entrega de documentos por via online.

“O senhor secretário [Lei Wai Nong] esteve presente na reunião plenária de interpelações orais no dia 29 de Outubro de 2020 e falou sobre uma série de medidas sobre esta matéria”, começou por dizer Si Ka Lon, acrescentando os números divulgados pelo IPIM quanto aos procedimentos: “de 1 de Janeiro de 2020 até 14 de Maio de 2021 houve uma redução de 39% das consultas presenciais, ou seja, através dessas novas medidas adoptadas, a consulta presencial reduziu na ordem dos 39%. E disseram-nos ainda que que os serviços competentes têm vindo a ter uma comunicação permanente com outros serviços e que aperfeiçoaram as instruções para o pedido de fixação de residência, facultando informações através da sua página electrónica para que os interessados possam saber quais são os diplomas legais aplicáveis”.

Segundo o presidente da comissão, os deputados questionaram o IPIM sobre quantos processos ou casos foram encaminhados para outros serviços públicos, mas Benson Lau pediu para entregar os números posteriormente. “De um modo geral, entre o dia 1 de Janeiro de 2020 até 14 de Maio de 2021, o IPIM concluiu 777 casos, dentro dos quais 502 casos foram casos de renovação. E de 29 de Outubro de 2020, ou seja, depois da participação do secretário na reunião plenária de interpelações orais, até 14 de Maio de 2021, o IPIM concluiu 501 casos, dentro dos quais 308 são casos de renovação. O Governo só nos facultou esses números e não há mais pormenores sobre isto. O Governo disse-nos que já há procedimentos para que os interessados possam, através dos ofícios emitidos pelo IPIM, tratar dos títulos para não residentes junto dos Serviços de Migração de Macau”, indicou o presidente da comissão.

Sobre o processo de fiscalização, o presidente do IPIM disse aos deputados que o organismo efectuou uma revisão de 3.268 casos de Outubro de 2018 até finais de 2020, sendo que quanto à fixação por técnicos qualificados o número de casos foi de 1.439. “O IPIM vai efectuar essa revisão tendo em conta as funções dos interessados e a sua residência habitual, e disseram-nos que vai continuar a efectuar a respectiva fiscalização sobre as suas funções, tal como por exemplo a relação laboral, estar ou não com contrato, as suas habilitações, etc. E depois de fazer essa revisão, se o IPIM achar que há problema, então vai encaminhar o processo aos serviços competentes”.

Ainda sobre a fiscalização, os membros da comissão quiseram saber se os recursos humanos do IPIM são suficientes. “O IPIM disse-nos que só há 16 trabalhadores e que agora há que efectuar uma revisão de 3.268 casos processos”, indicou o deputado Si Ka Lon.

Em relação à falta de dados disponibilizados pelos Governo sobre quantos casos ainda estão em processo de avaliação, Si Ka Lon admitiu que os dados estatísticos fornecidos não foram suficientes. “Disseram-nos que esses dados estatísticos estão sempre a sofrer alterações porque tratam-se de dados dinâmicos. Depois do dia 29 de Outubro de 2020, com a participação do secretário na reunião plenária das interpelações orais, todos os procedimentos foram acelerados após a intervenção do secretário, ou seja, já estão a tomar iniciativa para acelerar todo o processo porque há processos que estão na fase de audiência, e há outros casos em que estão no recurso ou reclamação. O tratamento já foi muito mais rápido depois do dia 29 de Outubro de 2020”.

________

TSI mantém pena de prisão de quatro anos aplicada a Miguel Ian

De acordo com a informação veiculada ontem pela Rádio Macau, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) manteve a pena de prisão de quatro anos aplicada ao ex-director adjunto do Departamento Jurídico e de Fixação de Residência do IPIM pelo seu envolvimento numa rede de corrupção. Miguel Ian apresentou recurso da condenação em primeira instância, mas os argumentos apresentados pela antiga chefia do IPIM foram rejeitados pelo juiz relator, sendo que o detido ainda pode recorrer da decisão para o colectivo de juízes do TSI. Segundo a TDM, os recursos apresentados neste caso – por parte de Jackson Chang, Glória Batalha e também do Ministério Público, ainda vão ser decididos pelo colectivo de juízes, sendo que, das antigas chefias do IPIM que foram condenadas, Miguel Ian é o único que está a cumprir pena de prisão.