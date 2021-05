Nega à vigília vista como aviso para que a sociedade de Macau não desafie Pequim

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Na sequência da rejeição da vigília pelas vítimas de Tiananmen por, alegadamente, violar o Código Penal, a maioria dos analistas políticos ouvidos pelo PONTO FINAL criticam a decisão e dizem que serve para reforçar a mensagem de que a sociedade de Macau não deve desafiar a autoridade de Pequim. “Esta é uma direcção do Governo Central para que o 4 de Junho seja esquecido”, lamenta Larry So. No entanto, há quem apoie a decisão da polícia. “A rejeição da polícia é absolutamente compreensível”, afirma Sonny Lo.

Tal como vinha acontecendo há três décadas, a União para o Desenvolvimento Democrático de Macau quis organizar uma vigília, no Largo do Senado, em memória das vidas perdidas a 4 de Junho de 1989, na Praça de Tiananmen. No entanto, tal como aconteceu no ano passado, ao receber o aviso prévio para a realização da iniciativa, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) negou. Foi a segunda vez nos últimos 31 anos e a segunda vez consecutiva.

Se no ano passado a justificação dada pelas autoridades tinha a ver com a prevenção da pandemia, este ano o CPSP disse, pela primeira vez nas últimas três décadas, que a iniciativa pode resultar em eventuais violações do Código Civil de Macau. Na nota enviada pela polícia aos organizadores da iniciativa e publicada na noite de terça-feira nas redes sociais pelo presidente da União para o Desenvolvimento Democrático de Macau, Au Kam San, lê-se que, além de a organização não ter capacidade para cumprir medidas de prevenção pandémica, o evento pode resultar na violação do Código Penal, nomeadamente os artigos que correspondem aos crimes de publicidade e calúnia, ofensa a pessoa colectiva que exerça autoridade pública e incitamento à alteração violenta do sistema estabelecido.

Au Kam San vai apresentar recurso da decisão junto do Tribunal de Última Instância (TUI). Ng Kuok Cheong, também ele deputado e membro da associação que organiza a iniciativa, disse à Agência Lusa que esta era uma decisão política. “A polícia decidiu finalmente não permitir a vigília porque o tema da vigília ofenderia o Governo ou a autoridade pública, e por ser um obstáculo à saúde pública”, explicou o deputado, considerando que “é evidente que existem considerações políticas na decisão”.

UM AVISO PARA QUE NÃO SE DESAFIE A AUTORIDADE

“Este ano, o Governo [de Macau] e Pequim quiseram dar um sinal claro a Macau e também a Hong Kong, dizendo que quaisquer actividades relacionadas com o 4 de Junho não serão permitidas nas regiões administrativas especiais”, defende Eilo Yu.

O professor do Departamento de Administração Pública e Governamental da Universidade de Macau (UMAC) completa, dizendo que “é bastante claro que as autoridades estão a indicar que o 4 de Junho ou quaisquer actividades relacionadas com os incidentes de 4 de Junho estão a desafiar as autoridades e isso não será permitido na China nem nas duas regiões administrativas especiais.

Será que é um sinal em como a vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen nunca mais vai acontecer em Macau? “É difícil dizer”, responde Yu, acrescentando que aquilo que mais o preocupa “é o facto de o Governo dizer que quaisquer actividades que desafiem as autoridades são ilegais”. “Qual é a definição de desafio as autoridades?”, interroga.

Eilo Yu abre o plano e questiona a discricionariedade das autoridades locais: “Que tipo de valores políticos é que vão ser aceites em Macau no futuro? Isto é bem mais importante do que a questão sobre se vai ser possível continuar a realizar as actividades relacionadas com o 4 de Junho”.

O analista lembra que nas últimas três décadas não houve qualquer problema relacionado com a vigília. “O Governo não disse que isso violava a lei ou desafiava as autoridades e de repente, este ano, o Governo diz isto”, lamenta, repetindo: “Acho que esta é uma mensagem muito clara de Pequim a dizer que a sociedade de Macau tem de seguir o que Pequim quer e não desafiar a sua autoridade”.

Meng U Ieong também é professor do Departamento de Governo e Administração Pública na UMAC e partilha da opinião de Eilo Yu. Meng U Ieong diz que já estava à espera de que o CPSP reprovasse a iniciativa dos democratas, mas a justificação apanhou-o de surpresa: “A minha expectativa era de que a polícia ia encontrar uma forma para que a vigília não acontecesse, mas do que eu não estava à espera era que o argumento fosse que a vigília tinha o potencial de violar os artigos da lei criminal, não esperava”.

Na opinião do docente universitário, o futuro das vigílias dos próximos anos vai depender da decisão do TUI em relação ao recurso apresentado pela associação democrata. “Se o TUI apoiar a decisão da polícia, é provável que nunca mais se vá realizar uma cerimónia aberta de 4 de Junho, pode-se esperar apenas que se realizem em localizações privadas”, aponta.

Quanto aos argumentos usados desta vez pela polícia, Meng U Ieong diz não os compreender: “Porque é que esta cerimónia viola a lei? Porque é que nos últimos 30 anos pôde ser realizada, mas de repente este ano tornou-se ilegal? Não faz sentido, pois não?”. O politólogo tenta, ainda assim, responder à pergunta retórica que colocou e diz que a explicação pode assentar na ênfase que Pequim tem dado à segurança nacional, mas também porque o Governo Central “pode estar preocupado com o que aconteceria em Hong Kong.

UMA DECISÃO “ABSOLUTAMENTE COMPREENSÍVEL”

É também essa a lógica de Sonny Lo para considerar “absolutamente compreensível” a rejeição da vigília. “Já estava à espera porque, com a introdução da lei de segurança nacional em Hong Kong, em 2020, o Governo Central está à espera de que não apenas Hong Kong mas também Macau salvaguardem a segurança nacional”, afirma.

Mas como é que a vigília de Macau pode ser uma ameaça à segurança nacional? “Porque se Macau pudesse realizar a vigília, isso ia provavelmente passar um mau exemplo para Hong Kong. A rejeição da polícia, numa altura em que a situação de Hong Kong ainda não é clara, é absolutamente compreensível”, responde o politólogo especialista em assuntos de Macau e Hong Kong, frisando que “se a polícia de Macau fosse demasiado branda, isso daria um sinal errado para o lado de Hong Kong”.

Sonny Lo reconhece que a vigília de Macau sempre foi pacífica, mas “há cidadãos de Hong Kong que podem olhar para Macau e dizer: ‘Se eles podem, porque é que nós não podemos?’. Esse argumento agora é inútil”.

Na opinião do politólogo sediado em Hong Kong, “os activistas [pró-democracia] de Hong Kong e Macau devem ser mais cuidadosos nas suas posições estratégicas”, porque “o Governo Central está muito sensível a questões de segurança nacional”.

Quando questionado sobre se já esperava que a decisão das autoridades fosse esta, Larry So diz que sim e ri-se. “Eu já estava à espera deste resultado. O Governo Central está a tentar evitar este tipo de situações”, comenta.

O politólogo considera que “esta é uma direcção do Governo Central para que o 4 de Junho seja esquecido”. So diz que a justificação para a nega do ano passado, que tinha a ver com a prevenção pandémica, “foi só uma desculpa”, até porque “este é claramente o rumo e o pensamento do Governo Central”.

Na opinião de Larry So, “é muito provável” que a vigília de Macau nunca mais se venha a realizar. O politólogo estava na casa dos 40 anos quando se deu o massacre de Pequim e três décadas depois lamenta a situação e diz que “muitas pessoas da comunidade sentem pena e estão um pouco desapontadas com isto”. O analista, que confessa que na altura acompanhou intensamente as notícias sobre o massacre de Pequim, assinala que há muitas pessoas em Macau desapontadas com as autoridades pelo facto de a vigília ser rejeitada dois anos consecutivos. “É muito triste”, lamenta.