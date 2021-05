Droga traficada de Hong Kong chegava em caixas de bolachas

FOTOGRAFIA: PF

Quatro residentes de Macau foram presentes ao Ministério Público por envolvimento numa rede de tráfico de droga provinda de Hong Kong. A mercadoria foi detectada numa encomenda, camuflada dentro de caixas de bolachas, e recebida por dois dos suspeitos, e continha 49 pacotes de cocaína e dois pacotes de ice, no valor de venda total de 90 mil patacas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A Polícia de Segurança Pública recebeu informações que de que uma rede criminosa de tráfico de droga estaria a enviar encomendas para Macau com o intuito de venda aos frequentadores de estabelecimentos noturnos. De acordo com as informações recebidas, a polícia conseguiu identificar dois homens residentes de Macau com 35 e 37 anos de idade.

Segundo as autoridades, os dois suspeitos dirigiram-se a uma companhia de logística para levantar uma encomenda que estava registada como tendo produtos alimentares. Vigiados por agentes à paisana, os dois homens levaram a encomenda que continha cocaína e ICE escondida entre outras mercadorias, para uma pensão na zona central onde permaneceram até às 11 da noite, altura em que um dos suspeitos saiu e apanhou um táxi até à Ilha Verde. Aqui, após ter saído do táxi e esperado uns momentos, foi abordado por um homem, o terceiro suspeito, que, segundo a polícia, se preparava para comprar droga. No momento em que se ia efectuar a transacção, porém, os agentes entraram em acção e detiveram os homens.

Mais tarde na esquadra, ambos foram revistados e num dos primeiros suspeitos foram encontrados quatro pacotes de cocaína de 1,36 gramas, que seria vendido por 900 patacas.

De volta à pensão, o segundo suspeito foi detido no quarto e tinha na sua posse 45 pacotes de cocaína, com o peso de 25,76 gramas, e dois pacotes de ice de 0,67 gramas. O valor total da droga é de 90 mil patacas, segundo as autoridades.

O primeiro suspeito acabou por confessar às autoridades que se teria envolvido numa rede criminosa de Hong Kong que o aliciou, prometendo-lhe 100 patacas por cada pacote que conseguisse vender.

O segundo suspeito, que foi encontrado na pensão, também confessou o crime e revelou também que haveria um outro homem local envolvido, que era o taxista que o levara à Ilha Verde e que muitas vezes, para além de o transportar, também vendia a droga. Este homem acabou por ser detido em sua casa.

As autoridades revelaram também que quando os exames de urina foram efectuados, verificou-se que os dois primeiros suspeitos acusaram a droga ice no sistema, e que o outro acusou cocaína.

No dia 26 de Maio, os quatro foram presentes ao Ministério Público. Os dois primeiros suspeitos foram acusados de três crimes: tráfico de droga, consumo de droga e posse de utensílios. O condutor de táxi foi acusado de tráfico de droga e o comprador de consumo de droga.

Fraudes com cartões de crédito

Ontem, na conferência da Polícia Judiciária, foram confirmados mais nove fraudes de cartão de crédito de vários bancos locais e empresas de sectores de pagamentos.

Poucos detalhes foram fornecidos, mas sabe-se que entre as vítimas encontram-se nove residentes locais (quatro homens e cinco mulheres) e que o prejuízo total ascendeu a 233 mil patacas. As transacções ilícitas foram efectuadas em compras online. Todas as vitimas receberam mensagens dos respectivos bancos, depois de cada transacção.