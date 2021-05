Deputados querem mais detalhes sobre sanções previstas no novo regime de protecção da bandeira

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os membros da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa elaboram um conjunto de questões para colocar ao Executivo sobre a forma como será implementada a nova lei de utilização e protecção da bandeira nacional. Os deputados não se opõem ao conteúdo da proposta, mas querem explicações sobre como será aplicado o novo regime, que prevê sanções a quem “descartar a bandeira nacional de modo displicente” ou utilizar o emblema e hino nacional num “artigo de uso corrente e diário”. Para o presidente da comissão, Ho Ion Sang, a redacção do actual diploma “pode dificultar a compreensão” e os deputados querem mais detalhes sobre a sua implementação, nomeadamente no caso de utilização da bandeira da China nos táxis.

Eduardo Santiago

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, afirmou ontem que os deputados da comissão elaboraram um conjunto de questões para apresentar ao Governo sobre alterações introduzidas na proposta de lei de utilização e protecção da bandeira nacional chinesa. No entender do deputado, a redacção do diploma em discussão na especialidade “pode dificultar a compreensão”, nomeadamente ao nível das sanções para quem “descartar a bandeira nacional de modo displicente” ou utilizar o emblema e hino nacional num “artigo de uso corrente e diário”.

Apesar de frisar que os membros da comissão não têm “grandes dúvidas ou problemas em relação à proposta”, o texto do diploma deve ser mais explícito quanto à matéria das sanções. “Sobre a proibição do uso da bandeira [da China], do emblema e do hino nacionais para determinados fins comerciais, ou outros fins indevidos, o Governo introduziu alterações a esta regra segundo a lei nacional, nomeadamente no número 1 que indica que a bandeira nacional e os seus desenhos não podem ser exibidos nem utilizados em marca, registo de desenho e modelo ou publicidade comercial”, começou por explicar Ho Ion Sang, acrescentando que o Governo também introduziu a expressão “artigo de uso corrente e uso diário na alínea 2 do número 2, sendo que, “esta forma de redação pode dificultar a compreensão”.

No entender de Ho Ion Sang, o Executivo deve uma explicação à comissão uma vez que não fez qualquer menção às alterações na nota justificativa. “Vamos pedir ao Governo para nos explicar porque foi feita assim esta alteração, uma vez que não consta qualquer explicação na nota justificativa. E para as lembranças que têm emblemas nacionais? Também aqui não diz nada. Em relação a esses artigos de uso corrente ou de uso diário também não sabemos como é que podemos tratar porque não há aqui qualquer explicação”, frisou o presidente da comissão.

Sobre a utilização da bandeira nacional, os deputados também levantaram dúvidas quanto à forma como foi redigido o articulado sobre a utilização indevida dos emblemas e bandeiras nacionais. “[A proposta de lei] diz que a bandeira nacional não pode ser hasteada ou colocada de forma invertida, ou descartada de modo displicente. Aqui, se alguém violar este n.º 2 pode haver uma sanção. Mas sobre este ‘modo displicente’ temos de saber melhor [a que se refere], como será considerado este modo displicente de descartar a bandeira nacional”, disse Ho Ion Sang.

Ainda sobre esta matéria, o presidente da comissão revelou que vários deputados querem saber como será aplicada esta lei no caso dos táxis que utilizam a bandeira nacional ou de residentes que levem para casa uma bandeira depois de participarem num evento. “Nesta reunião também foi abordada essa questão, e creio que esta matéria irá constar no regulamento administrativo complementar, mas ainda vamos pedir ao Governo para nos explicar como será colocada em prática, pois creio que precisamos ver o que vai constar no regulamento administrativo”, concluiu o presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.