CAEAL reconhece três candidaturas às eleições para a Assembleia Legislativa

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) recebeu até ao momento oito pedidos de reconhecimento de constituição da comissão de candidatura para as eleições de Setembro, revelou ontem a entidade em conferência de imprensa.

Depois de duas desistências, seis candidaturas foram entregues à apreciação da CAEAL. O presidente da comissão, o juiz Tong Hio Fong, referiu que três estão ainda a ser analisadas pelos elementos da CAEAL, mas que outras três já foram reconhecidas e estão prontas para o acto eleitoral.

As três candidaturas reconhecidas são a Força de Desenvolvimento de Macau, a Aliança de Bom Lar, já representada na Assembleia Legislativa (AL) pela deputada e enfermeira Wong Kit Cheng, e a União Promotora para o Progresso, também presente no hemiciclo através do deputado Ho Ion Sang.

A CAEAL anunciou ainda que reduziu os habituais 19 locais para afixação de cartazes para 18, tendo cancelado a localização junto ao Estádio Olímpico da Taipa, “porque é uma zona cuja taxa de utilização era muito baixa.”

Ao mesmo tempo, a comissão liderada por Tong Hio Fong cancelou a afixação de cartazes na zona da Feira do Carmo e no Largo Maia de Magalhães devido a obras programadas para aqueles locais. Essas localizações foram substituídas pelo Largo Marginal de Lazer situado no complexo habitacional dos Jardins do Oceano e pela plataforma do edifício Ip Heng em Seac Pai Van, Coloane.

A comissão recordou ainda que a entrega de pedidos de reconhecimento de constituição de candidatura decorre até 15 de Junho e que termina no último dia do mês de Maio o prazo para actualização das moradas dos eleitores. A actualização pode ser feita online, mas também através dos quiosques para o efeito e ainda presencialmente. Até ao momento 5.800 pessoas já actualizaram os seus dados.

G.L.P.