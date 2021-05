Aposta na tecnologia verde e na divulgação da história de Macau é o caminho

A ideia é defendida por Carlos Marreiros, curador da participação de Macau na 17.ª Bienal de Arquitectura de Veneza. Para o arquitecto macaense, Macau “tem de fazer valer os seus argumentos sob pena de ser engolida pelas cidades mais poderosas da Grande Baía”

Gonçalo Lobo Pinheiro

A integração na Grande Baía pode ser “muito positiva” para Macau, desde que o território esteja preparado. E estar preparado, defende o arquitecto Carlos Marreiros, é apostar em tecnologia verde, gestão de transportes, investigação científica e na divulgação da história secular do território. “É preciso apostar nestas especificidades para não sermos absorvidos por cidades mais poderosas do que nós. Cidades da Grande Baía com muitos habitantes e infraestruturas muito competitivas. Macau tem de fazer valer os seus argumentos”, defendeu Marreiros ao PONTO FINAL.

Para o arquitecto há um capital humano e urbano que pode fazer toda a diferença na Grande Baía, até porque Macau “é uma cidade de multiculturalidade”.

Carlos Marreiros é o curador do projecto proposto pelos jovens arquitectos locais Ho Ting Fong, Che Chi Hong, Lao Man Si e Chan Ka Tat na 17.ª Bienal de Arquitectura de Veneza, a ter lugar naquela cidade italiana até 21 de Novembro.

Os trabalhos de Macau estão patentes no Pavilhão de Macau-China, com múltiplas perspectivas, e a relação entre a arquitectura, os aterros, a memória colectiva e a vida urbana, dando aos visitantes dos vários cantos do mundo uma visão da vida transfronteiriça na Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e explorando as possibilidades infinitas das “interligações”, revelou o Instituto Cultural (IC) recentemente.

Esta é a quarta vez que o IC organiza a participação de arquitectos locais, como representantes de “Macau, China” na bienal, um dos principais eventos arquitectónicos do mundo, evidenciando o empenho da entidade em apresentar projectos da autoria de arquitectos locais na arena internacional.

“Acho muito bem que Macau tenha participado, ainda que de forma digital, nesta edição da bienal de Veneza. Pelo que tenho sabido, a exposição tem tido bastantes visitas, mas naturalmente que, devido à pandemia, não podem ser esperadas multidões”, notou Marreiros.

Em resposta ao tema da bienal “Como iremos viver juntos?”, a equipa apresenta quatro obras de diferentes estilos sob o tema “Interligações – Vida Transfronteiriça na Grande Baía”, visando traçar o panorama urbano da futura cidade de Macau e reflectir sobre a simbiose e os desafios decorrentes da profunda integração da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Tratam-se de instalações que ainda não estão montadas. Em Macau a exposição deverá ser apresentada em meados de Junho, mas que em Veneza apenas estão presentes de forma digital os ‘renders’ e um vídeo onde os autores falam sobre os seus trabalhos. É uma exposição de carácter introdutório”, revelou Carlos Marreiros, que foi convidado para curador do projecto já depois dos trabalhos terem sido escolhidos por um júri internacional.

O sonho

O projecto de Macau, que na realidade são quatro projectos que se conectam, encaixam “na perfeição” no tema da edição da bienal deste ano. “Vêm-me à memória a música ‘Imagine’ do John Lennon, onde ele fala de fraternidade entre todos. Num fenómeno de viver sem fronteiras, onde a multiculturalidade é a grande valia para a humanidade”, afirmou o curador ao PONTO FINAL.

Com um tema tão vasto que aborda conectividade, fronteiras e ligação entre as pessoas, os autores tiveram de usar Macau, e também a Grande Baía, como ferramenta para explicar como este conceito pode coexistir. “As quatro propostas funcionam em equipa. São quatro perspectivas que dão, de facto, conteúdo à participação de Macau em Veneza”, nota Carlos Marreiros.

Chan Ka Tat e Che Chi Hong abordam, do ponto de vista de Marreiros, “questões mundanas”. “Uma série de protótipos, a evolução de Macau, com especial enfoque no pós-1999. O passado e o futuro do território. Futuro esse que passa pela Grande Baía, que é uma das grandes lutas de Macau neste momento”, assumiu o curador.

Chan utiliza peles e membranas, materiais que sugerem ligações e articulações com outros elementos. Já Che usa tubos retorcidos, quase tubagens de água. “Macau nasceu da água e volta sempre para a água”, começou por explicar Carlos Marreiros, que em seguida acrescenta: “Os primeiros pescadores vindos de Xiamen. A lenda de A-Má. A chegada dos portugueses. Tudo tem ligação à água. Macau desenvolve-se em sucessivos aterros, nunca de costas para a água. O elemento água está ainda presente nos conceitos Grande Baía e Delta do Rio das Pérolas”.

Ho Ting Fong, “menos especulativo”, acredita que as zonas norte e nordeste do território farão parte do local onde nascerão as grandes infraestruturas do futuro. “Vão, do ponto de vista do autor, permitir desenvolver aquela zona, até agora periférica, mas ao mesmo tempo isso salvaguardará o Centro Histórico de Macau, uma vez que muitas actividades serão deslocadas para a nova zona”, explicou Marreiros

Já a única menina do grupo, Lao Man Si, aposta na memória colectiva com um conjunto de fotografias, novas e antigas, com testemunhos de pessoas. “Ela considera esse aspecto importante. A coexistência em Macau. É premente um casamento entre a memória colectiva e o futuro do território”, afirma o arquitecto curador.

Criada em 1980, a Bienal de Arquitectura de Veneza é um dos mais importantes eventos da actualidade no âmbito da arquitectura e das artes. A presente edição estava inicialmente prevista para Maio do ano passado, acabando por ser adiada para este ano, devido à pandemia de Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2.

A bienal conta com a participação de um total de 112 entidades provenientes de 46 países e regiões. Por forma a contribuir para a prevenção e controlo da pandemia e a aprofundar o conhecimento do público sobre a arte arquitectónica de Macau, as respectivas obras são apresentadas no Pavilhão de Macau-China em Veneza através de meios electrónicos, sendo as obras físicas expostas posteriormente no território.

O pavilhão de Macau-China está aberto diariamente, entre as 10h e as 18h (hora em Itália), encerrando às segundas-feiras, e está localizado em frente ao Arsenal, o edifício principal da bienal.