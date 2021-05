Unidades hospitalares de Macau registaram queda de 13% nos internamentos em 2020

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No primeiro ano da pandemia Covid-19, as quatro unidades hospitalares de Macau regiraram uma redução de 13% nos internamentos e menos 150 mil consultas externas em comparação com 2019. De acordo com os dados fornecidos pelos Serviços de Saúde, o número de médicos diminuiu 1,1%, mas o número de enfermeiros aumentou 3,1%. Em 2020 foram atendidos 342.000 indivíduos nos serviços de urgência, menos 30,0% em comparação com o ano anterior.

Os Serviços de Saúde registaram uma queda de 13% nos internamentos hospitalares em 2020 com um total de 54 mil pacientes internados no primeiro ano de pandemia da Covid-19, informaram ontem os Serviços de Estatística e Censos sobre os dados de saúde do território relativos ao ano passado.

Segundo o relatório divulgado pelas autoridades, as quatro unidades hospitalares de Macau disponibilizaram, no ano passado, um total de 1.715 camas de internamento (mais 87 camas em comparação com 2019) e registaram um total de 54 mil internamentos em 2020, uma redução de 13% em comparação com 2019. De acordo com os dados apresentados, os pacientes estiveram internados por um período médio de 7,6 dias (+0,2 dias), sendo que a taxa de utilização das camas de internamento foi 66,2%, um decréscimo de 12,1 pontos percentuais, em termos anuais, “devido ao aumento de camas e à redução do total de dias de internamento”, indicaram os Serviços de Estatística e Censos em comunicado.

No período em análise, os Serviços de Saúde registaram também o atendimento de 1.742.000 indivíduos nas consultas externas dos hospitais, menos 150.000 (-7,9%) em relação a 2019, um dado atribuído pelas autoridades “às reduções de 82.000 consultas de medicina interna (-26,4%) e de 65.000 consultas de pediatria/neonatologia (-46,7%).

Quanto às especialidades, grande parte dos utentes recorreu a consultas externas de medicina física e de reabilitação (232.000), representando 13,3% do total. Seguiram-se as consultas de medicina interna (229.000) e as de medicina tradicional chinesa (191.000), que constituíram 13,2% e 10,9% do total, respectivamente.

Ao nível dos serviços de urgência, foram atendidos 342.000 indivíduos em 2020, menos 30,0%, em comparação com o ano anterior, uma vez que os serviços de urgência da Península de Macau atenderam 278.000 indivíduos (-27,3%, em termos anuais) e os da Taipa atenderam 64.000 (-39,8%).

Em relação aos serviços operatórios, os Serviços de Saúde registaram cerca de 18.000 serviços operatórios em 2020, menos 6,8%, em termos anuais, com destaque para 2.788 serviços operatórios de oftalmologia (-30,2%, em termos anuais).

Mais de três milhões recorreram aos estabelecimentos de cuidados de saúde primários

Acompanhando a tendência de queda, os centros de saúde e os consultórios particulares registaram quedas de 21% em termos anuais, sendo que, em 2020, houve 702 estabelecimentos a prestar cuidados de saúde primários a um total de 3.249.000 indivíduos (-21,0%, em termos anuais), sendo que 819.000 foram atendidos nos estabelecimentos de saúde do Governo (-12,8%, em termos anuais) e 2.430.000 nos consultórios particulares (-23,4%). Neste capítulo, o relatório do Governo destacou também o atendimento de 1.043.000 indivíduos nas consultas de medicina tradicional chinesa, representando um 32,1% do total, seguindo-se as consultas de clínica geral (753.000) e de estomatologia/odontologia (284.000), que constituíram 23,2% e 8,7% do total, respectivamente.

Já em relação aos dados de vacinação no território no ano passado, os Serviços de Saúde adiantaram ter administrado 395.000 doses de vários tipos de vacinas nos hospitais e nos estabelecimentos de cuidados de saúde primários (-5,0%, face a 2019), das quais 181.000 foram vacinas contra a gripe (influenza), isto é, mais 12,2%. Recorde-se que a vacinação contra a Covid-19 arrancou em Macau no início de 2021.

No ano em análise foram fornecidos 1.909.000 serviços de teste de ácido nucleico para a Covid-19 nos hospitais e nos estabelecimentos de cuidados de saúde primários. O número de dádivas de sangue totalizou 16.541 (+7,1%, em termos anuais), das quais 3.110 pela primeira vez. Os 11.537 dadores efectivos de sangue aumentaram 3,5%, face a 2019.

De acordo com os dados administrativos fornecidos pelos Serviços de Saúde, no ano 2020 havia em Macau 1.789 médicos (-1,1%, face a 2019) e 2.568 enfermeiros (+3,1%), existiam 2,6 médicos por 1.000 habitantes e 3,8 enfermeiros por 1.000 habitantes.

E.S.