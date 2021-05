Segundo agressor de Jorge Menezes condenado a pena de três anos de prisão

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Há dois anos, o Tribunal Judicial de Base (TJB) tinha condenado um dos agressores do advogado Jorge Menezes a uma pena de um ano e nove meses de prisão. O segundo arguido foi absolvido porque o tribunal não o conseguiu identificar. A defesa do advogado interpôs recurso para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) e a decisão foi conhecida na semana passada. O TSI manteve a pena de um ano e nove meses para o primeiro agressor. No entanto, condenou o segundo arguido a uma pena de três anos de prisão. No acórdão, a que o PONTO FINAL teve acesso, o TSI diz que o TJB cometeu um “erro notório” na apreciação da prova.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O caso remonta à manhã do dia 16 de Maio de 2013. Jorge Menezes saiu de casa com o filho, de cinco anos, para o levar à escola, quando foi surpreendido por dois indivíduos que o agrediram com tijolos. Em Julho de 2019, o Tribunal Judicial de Base (TJB) condenou um dos atacantes a uma pena de prisão de um ano e nove meses e absolveu o outro por não ter a certeza quanto à sua identidade.

Na altura, Jorge Menezes e o seu advogado, Pedro Leal, interpuseram recurso da decisão para o Tribunal de Segunda Instância (TSI) e a decisão do tribunal foi conhecida na passada quinta-feira. O tribunal decidiu manter a pena de um ano e nove meses de prisão a um dos arguidos, mas, por outro lado, corrigiu o TJB no que toca à sentença do segundo arguido, condenando este a uma pena de três anos de prisão por um crime igual ao do primeiro.

Segundo explicou Pedro Leal ao PONTO FINAL, o recurso da defesa de Menezes pedia a revisão da pena do primeiro agressor, por achar que era demasiado leve, e, por outro lado, pedia a revisão da decisão quanto ao segundo agressor. O tribunal entendeu que a defesa não tinha legitimidade para discutir a medida da pena do primeiro agressor e, por isso, manteve a decisão do TJB.

No entanto, dá razão à defesa de Menezes dizendo que houve um “erro notório” por parte do TJB na análise da prova, nomeadamente na identificação do segundo suspeito, dizendo que este foi identificado convenientemente. Assim, condenou este arguido a uma pena de três anos de prisão. Ambos foram condenados pelos crimes de ofensas corporais graves na forma tentada e ofensas corporais simples na forma consumada. Esta decisão “vem dar razão ao recurso” sobre a pena do primeiro arguido, uma vez que, para o mesmo crime, aplica uma pena mais elevada.

No acórdão, datado de 20 de Maio, lê-se que “não fora a destreza física e a sorte do assistente e as agressões ter-lhe-iam causado danos corporais graves e qualificados, ou mesmo a morte”. Lê-se também que os dois indivíduos agiram de forma premeditada.

Ao PONTO FINAL, Jorge Menezes mostrou-se satisfeito com a decisão: “Trata-se de um acórdão exemplar, bem fundamentado e que recebi com satisfação”. Por outro lado, Menezes disse lamentar “toda a luta que foi necessária para chegar aqui e que tenham autorizado que fugisse para a China o atacante que foi detido”. O advogado disse ainda que o Ministério Público “nunca quis investigar quem deu a ordem para atacar”.

“Este processo teve erros tão grosseiros que deveria ser averiguado. Não fora a coragem e a integridade do TSI e a situação teria sido incomportável”, concluiu.