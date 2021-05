Saúde das mulheres grávidas deve ser mais protegida pela lei laboral, diz Sulu Sou

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo, o vice-presidente da Associação Novo Macau pediu alterações na lei laboral para uma maior protecção da saúde das trabalhadoras grávidas ou que precisem de amamentar no local de trabalho. O deputado questionou também as autoridades sobre a introdução de um mecanismo especial para mulheres grávidas que precisam de trabalhar por turnos e considerou que o Governo deve prestar contas sobre os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos no âmbito da luta pela igualdade de género.

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, enviou uma interpelação escrita ao Governo para pedir explicações sobre o trabalho desenvolvido no âmbito da protecção laboral das trabalhadoras grávidas e da igualdade de género no mercado de trabalho de Macau. No texto enviado ao Executivo, o deputado pró-democracia questionou as autoridades sobre a possibilidade de não serem cumpridos os objectivos, a curto prazo, do plano “Objectivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau (2019-2025)”, nomeadamente a introdução de um mecanismo de protecção especial para grávidas e para aquelas que são obrigadas a trabalhar por turnos.

No entender de Sulu Sou, as autoridades devem promover a “atribuição de recursos governamentais para assegurar a igualdade de oportunidades de trabalho entre géneros” e alcançar os prazos estabelecidos no plano “Objectivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau (2019-2025)”, nomeadamente a garantia de direitos laborais iguais para mulheres e o reforço da protecção laboral das trabalhadoras grávidas ou das trabalhadoras que estejam em período de amamentação.

“Segundo um estudo realizado por uma revista médica internacional [dinamarquesa], o risco de aborto espontâneo entre as mulheres grávidas que trabalham no turno da noite duas vezes por semana aumenta para um terço. Posso perguntar ao Governo quando irá cumprir os objectivos a curto prazo do plano “Objectivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau (2019-2025)” e formular medidas para reforçar a protecção da saúde das mulheres grávidas e das mulheres que tenham de amamentar no local de trabalho, tais como alterar a lei para proibir os empregadores de organizarem turnos nocturnos para as trabalhadoras durante a gravidez ou dentro de um certo número de meses após o parto?”, questionou Sulu Sou.

Apesar de reconhecer que no artigo 56.º da Lei das Relações Laborais está estipulado que “durante a gravidez e nos três meses após o parto, a trabalhadora não pode ser incumbida de desempenhar tarefas desaconselháveis ao seu estado”, Sulu Sou considerou também que não existem “indicações claras sobre os tipos de horários ou tarefas de trabalho que sejam inadequadas para trabalhadoras grávidas ou que precisem de amamentar, o que dificulta a protecção da saúde física e mental das mulheres no local de trabalho”.

“Nos últimos anos, cada vez mais departamentos públicos e empresas privadas têm fornecido instalações de amamentação, mas não existe uma protecção legal correspondente para as mulheres que necessitam de recolher e amamentar durante o período de trabalho. Irá o Governo informar este Conselho quando irá alterar a lei para garantir que as trabalhadoras tenham direito a um tempo adequado para a recolha e amamentação durante o trabalho, de modo a atingir o objectivo provisório do plano?”, perguntou o deputado depois de indicar que o Governo “ainda não declarou publicamente o progresso” sobre as medidas provisórias do plano para o período entre 2021 e 2023, que “incluem um estudo da introdução de uma disposição sobre recolha e tempo de amamentação na Lei das Relações Laborais, de modo a que as mães de recém-nascidos empregados no sector privado possam dispor de tempo legal de recolha e amamentação”.

Para além disso, o deputado recordou que um dos objetivos do plano do Governo seria a formulação de normas legais e políticas encorajadoras, com vista a “efectuar uma unificação de número de dias estipulados para as licenças de maternidade entre o sector público e o sector privado”.

“A última alteração à lei apenas aumenta para 70 dias o número de dias de licença de maternidade nas empresas privadas, o que ainda está atrasado em relação ao sector público, regiões vizinhas e normas internacionais. Irá o Governo informar este Conselho sobre o funcionamento do pagamento da licença de maternidade de 14 dias como uma disposição transitória após a alteração? Quando é que a lei será alterada para, pelo menos, uniformizar o número de dias de licença de maternidade nos sectores público e privado?”, concluiu o vice-presidente da Associação Novo Macau.