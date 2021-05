Instituto Cultural comemora Dia do Património Cultural e Natural da China

Programa recheado de actividades previsto para Junho. Para além do património de Macau, destaque para a província de Anhui, na China continental. Worshops, música e visitas grátis a monumentos e museus fazem parte do cardápio.

Para comemorar o “Dia do Património Cultural e Natural da China”, que tem lugar a 12 de Junho, o Instituto Cultural (IC) irá realizar diversas actividades, anunciou ontem a entidade pública através de nota de imprensa.

“Génese e Espírito – Mostra de Património Cultural Intangível de Anhui” é o evento destaque. Nesse espectáculo serão apresentadas as características culturais da província de Anhui, bem como o profundo e requintado património cultural intangível da região. O evento será realizado de 12 de Junho a 4 de Julho, através de um programa imperdível de actividades, incluindo exposições, actuações culturais e artísticas, palestras temáticas, bem como demonstrações e workshops de artesanato.

De igual modo, durante o mesmo período, serão também realizados workshops e concertos, sendo ainda oferecida entrada livre em vários locais do Património Mundial de Macau, a fim de elevar de forma global o conhecimento dos residentes e dos turistas sobre o património cultural do território.

O workshop de Conservação de Relíquias Culturais, destinado a famílias, realizar-se-á no Museu de Macau a 12 de Junho; bem como o workshop de Criação de Barcos-Dragão em Plasticina no Museu da História da Taipa e Coloane; o workshop de Criação de Barcos-Dragão em Massa (também para famílias) na Casa de Mandarim, no âmbito do Ciclo de Património Cultural Intangível da Base de Educação para Jovens sobre o Património Mundial; e o workshop de Criação de Sachês Inspirados no Festival dos Barcos-Dragão na Casa de Lou Kau, os quais terão lugar a 12 e 13 de Junho.

A Orquestra de Macau irá apresentar o concerto “Indulgência no Piano de Câmara”, no dia 19 de Junho, pelas 20h, no Teatro D. Pedro V, edifício classificado como Património Mundial, em homenagem ao 100.º aniversário da morte do grande compositor Camille Saint-Saëns. Os bilhetes para o concerto estão à venda ao preço de 120 e 100 patacas, na Bilheteira Online de Macau. A mesma orquestra irá ainda realizar o concerto “Memórias Perenes de Paris” no dia 12 de Junho, pelas 20h, na Aula Magna da Universidade de Macau.

De 12 a 13 de Junho, o Farol da Guia estará aberto ao público das 10h às 17h e o Museu de Macau estará igualmente aberto a residentes e visitantes, com entrada livre das 10h às 18h.

O “Dia do Património Cultural e Natural” tem origem na designação anterior do “Dia do Património Cultural”. De acordo com directivas do Conselho de Estado da República Popular da China, o “Dia do Património Cultural” é celebrado anualmente no segundo sábado do mês de Junho, desde 2006. A partir de 2017, o “Dia do Património Cultural” passou a ser designado por “Dia do Património Cultural e Natural”, com o objectivo de reforçar a consciência social sobre a importância do património cultural e natural e da preservação do mesmo.

G.L.P.