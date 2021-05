Halftone: Começa a carburar o motor dos amantes da fotografia em Macau

Fotografia: Francisco Ricarte

A chave já está na ignição. Esta quinta-feira, 18 apaixonados pela fotografia vão pôr a funcionar aquele que promete ser o motor de arranque das iniciativas para a promoção da fotografia contemporânea local. O veículo chama-se Halftone, uma associação recém-nascida que pretende criar uma revista fotográfica, desenvolver exposições colectivas e oferecer cursos de formação na área. “Uma vez dada a volta à chave e o motor ter começado a trabalhar, eu acho que o motor já não vai parar”, afirma João Miguel Barros, um dos promotores da iniciativa, ao PONTO FINAL.

André Vinagre

Halftone é a técnica de impressão que simula tons contínuos numa imagem. Mas agora passa a ser mais do que isso: é o nome escolhido para uma nova associação fotográfica de Macau. A Halftone quer congregar amantes da fotografia contemporânea de vários quadrantes, organizar exposições colectivas e desenvolver projectos de formação na área. Para já, na quinta-feira, na Livraria Portuguesa, vai realizar-se a primeira exposição. João Miguel Barros, um dos 18 associados fundadores, explicou ao PONTO FINAL que “a Halftone não é uma associação profissional de fotógrafos; é uma associação de gente que gosta de fotografia, uma associação aberta a inclusiva”.

Esta associação cultural sem fins lucrativos tem como objectivo principal a divulgação da fotografia contemporânea nas suas várias vertentes. Segundo os objectivos plasmados no site http://www.halftone.photo, a Halftone “é uma associação inclusiva e abrangente, e está aberta a todos aqueles que tenham interesse na fotografia como expressão artística e/ou documental, independentemente da sua experiência ou da sua prática”. A associação propõe-se a promover o trabalho fotográfico dos seus associados, bem como organizar exposições, publicar uma revista, livros e monografias, organizar debates e desenvolver projectos pedagógicos e educativos.

A Halftone já está constituída e conta com 18 associados fundadores. São eles: André Ritchie; António Duarte Mil-Homens; António Sotero; Catarina Cortesão; David Antunes; Francisco Ricarte; Gonçalo Lobo Pinheiro; João Miguel Barros; João Palla Martins; João Rato; José Sales Marques; Nuno Martins; Nuno Sardinha da Mata; Nuno Tristão; Nuno Veloso; Pedro Benjamim; Ricardo Pinto; Sara Augusto. Os corpos sociais da associação, porém, ainda não estão decididos.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

João Miguel Barros começa por explicar que a Halftone será “o motor substancial para que possamos desenvolver, a partir de agora, actividades na área da fotografia contemporânea”. Entre os associados fundadores, o ponto em comum é a paixão pela fotografia. “Há fotógrafos profissionais, há fotojornalistas, há fotoartistas e há pessoas que não querem ter esse tipo de rótulo e fazem da fotografia um hobby. É esta diversidade que cria uma grande riqueza dentro da Halftone”, indica o advogado e fotógrafo local.

No futuro, a associação quer expandir-se ao universo da comunidade chinesa. João Miguel Barros quer, inclusivamente, chegar à meia centena de associados até ao final deste ano. “Queremos verdadeiramente crescer, não só na comunidade portuguesa, mas na comunidade chinesa”.

A Halftone vai publicar uma revista de fotografia três vezes por ano. “Essa revista vai ter 40 páginas e vai publicar portefólios de associados e eventualmente de outras pessoas; ainda estamos a definir o conteúdo editorial”, indica Barros.

Os responsáveis da Halftone estão agora a trabalhar no programa de actividades para os próximos dois anos, do qual vão fazer parte exposições, ‘workshops’ e conversas sobre fotografia. “Uma área que para nós é muito importante é a área da formação, nomeadamente tentando estabelecer parcerias com escolas e com outras entidades no sentido de sensibilizar os miúdos e a malta nova para a fotografia”, adianta.

“Nós em três meses conseguimos fazer uma infinidade de coisas. Já montámos uma exposição, temos um site para anunciar, já temos um projecto orçamentado para fazer revista, estamos a preparar o plano de actividades em termos de formação”, afirma João Miguel Barros, acrescentando que “esta associação tem condições únicas para poder fazer um trabalho positivo em prol da fotografia em Macau”. Isto porque, segundo o próprio, “há muita gente que está interessado na fotografia”.

Fotografia: João Palla Martins

“Estava a faltar uma chave que iniciasse o motor de arranque e pusesse o motor a trabalhar. Uma vez dada a volta à chave e o motor ter começado a trabalhar, eu acho que o motor já não vai parar”, afirma.

A cave da Livraria Portuguesa vai servir de sede à Halftone, permitindo à associação desenvolver, a partir dali, as suas actividades. Até porque, “a Livraria Portuguesa tem sido uma incubadora e um motor interessante relativamente à fotografia”, nota João Miguel Barros.

O motor do projecto vai precisamente ser ligado na quinta-feira, pelas 18h30, na Livraria Portuguesa, com a inauguração de uma exposição de fotografia com trabalhos dos associados fundadores. Essa exposição vai servir para apresentar ao público a Halftone. A maioria dos associados vai apresentar uma fotografia da sua autoria. “Há fotografias muitíssimo boas, o que prova que há gente a fazer muito bom trabalho de fotografia, mas que até agora nunca teve oportunidade de entrar no comboio que revelasse o seu trabalho”, assinala João Miguel Barros.

Esta é uma exposição é uma imagem fidedigna daquilo que vai ser a associação, defende João Miguel Barros. Por não haver condicionantes no que toca às fotografias a apresentar, “a exposição mostra que a associação é diversa e inclusiva”.

Fotografia: Sara Augusto