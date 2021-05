Casa de Portugal: Amélia António reeleita por unanimidade

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Amélia António vai continuar a liderar os destinos da Casa de Portugal em Macau. A advogada, que já está há 16 anos no cargo, foi ontem reeleita como presidente da Casa Portugal com 54 votos, ou seja, 100%. A lista de Amélia António era a única a concorrer nestas eleições e conta com Ricardo Igreja como vice-presidente. João Costa Antunes foi eleito como presidente da Mesa da Assembleia Geral da Casa de Portugal. Em meados de Abril, quando confirmou ao PONTO FINAL que se ia recandidatar ao cargo, Amélia António indicou que no próximo mandato quer resolver a questão das instalações da Escola de Artes e Ofícios, a falta de apoios do Governo para as equipas desportivas da associação e abrir o restaurante Lvsitanvs, no Tap Seac.

A.V.