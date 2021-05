Alunos visitaram a “Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional”

No passado dia 14 de Maio, a presidente da direcção da Associação de Estudantes do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Ng Ka Kei, e o presidente da direcção da Associação dos Antigos Alunos do IPM, Wong U Kei, em conjunto com vários membros destas associações, deslocaram-se ao Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa para uma visita à “Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional”, anunciou o Politécnico de Macau através de comunicado de imprensa onze dias depois da visita.

Ng Ka Kei, afirmou que a visita à “Exposição sobre a Educação da Segurança Nacional” permite aos alunos conhecer, a partir de diferentes ângulos, o significado da segurança nacional, proporcionando-lhes um conhecimento sobre a relação entre o próprio aluno e a segurança nacional.

Ainda de acordo com a presidente da direcção da Associação de Estudantes do IPM, na realidade, “há sempre factores de risco que podem por em causa a segurança nacional, razão pela qual o povo se deve manter constantemente alerta”. “Os jovens do futuro devem os mesmos continuar a melhorar as suas capacidades no sentido da defesa da segurança nacional, responsabilizando-se pela defesa e resolução dos factores de risco e prejuízos práticos”, notou.

O presidente da direcção da Associação dos Antigos Alunos do IPM considerou que a defesa da segurança nacional não só é muito importante para o desenvolvimento nacional a longo prazo, mas também constitui um pressuposto importante para a protecção dos direitos cívicos e da felicidade dos cidadãos.

Para Wong U Kei, nesta época da pandemia, com os vários impactos que o mundo está a sofrer, a China tem ajustado oportunamente as suas políticas para fazer face aos novos desafios, empenhando-se, com determinação, a defender os direitos e interesses dos cidadãos e a dar-lhes confiança, sendo testemunhado pelos cidadãos e Governo o sucesso ganho pelos seus esforços empenhados e em conjunto. Segundo o mesmo, tudo isto reflecte a questão de “o País floresce e o povo vive com paz” e o espírito de “o sucesso vem da união dos esforços de todos”.