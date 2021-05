Segue a consulta pública sobre o Regime Jurídico dos Ascensores

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Realizou-se, no passado dia 22 de Maio, sábado, a segunda sessão de consulta pública sobre o “Regime Jurídico dos Ascensores”, onde os cidadãos consideraram que o regime jurídico em discussão deve ser melhorado, nomeadamente naquilo que se relaciona com os critérios de segurança dos ascensores, bem como a sua manutenção e reparação diárias e respectivos trabalhos de gestão.

Em contraponto, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) afirmou que elevar segurança dos ascensores é o objectivo prioritário do “Regime Jurídico dos Ascensores”.

Uma companhia de reparação, revelou a DSSOPT, é responsável pelos trabalhos de manutenção, reparação e inspecção de rotina dos ascensores em funcionamento, em Macau, assim sendo, o documento de consulta propõe que os trabalhos de “reparação e manutenção” e de “inspecção” sejam da competência de duas entidades diferentes para que a sua a gestão e fiscalização sejam independentes.

A DSSOPT salienta ainda que a manutenção, a reparação e a inspecção diárias dos ascensores não são um regime novo, uma vez que as partes interessadas já participaram nos trabalhos permanentes propostos no documento de consulta. As autoridades acreditam que, na sequência de implementação do regime, será possível incentivar a criação de entidades inspectoras, de modo a haver mais oferta no mercado.

Outra coisa que o Governo espera com o novo articulado é que os itens que precisam de ser realizados, como a reparação, manutenção e inspecção de rotina dos ascensores, serão publicados por meio de regulamento administrativo, a fim de permitir aos responsáveis e ao sector conhecerem melhor as respectivas exigências.