Passeio nocturno no Cotai terminou com palmada atrevida na anca

As autoridades deram ontem conta de um caso de alegado assédio sexual no átrio de um hotel no Cotai. Segundo a polícia, um homem, com cerca de 30 anos de idade, foi acusado do crime de importunação sexual após ter dado uma palmada na anca de uma jovem de 20 anos enquanto esta passeava com o marido.

Na passada sexta-feira, uma turista do continente foi vitima de assédio sexual na zona do Cotai, segundo divulgaram ontem as autoridades em conferência de imprensa. A vítima relatou à polícia que por volta da meia-noite, enquanto passeava no átrio de um dos hotéis do Cotai com o seu marido, foi abordada por um homem desconhecido que aproveitou para lhe dar uma palmada na anca. A mulher de 20 anos decidiu então questionar o homem acerca do acto, mas este decidiu ignorá-la e seguir o seu caminho, referiu a polícia.

A mulher abordou depois o seu marido e contou-lhe o sucedido, tendo os dois pedido explicações em conjunto ao indivíduo. O homem, depois de questionado pelo marido, terá referido que o acto foi sem intenções maliciosas.

O casal chamou então a polícia, que depois de interrogar o homem, que continuava a dizer que estava inocente, foi verificar as câmeras de segurança que mostravam fortes indícios que o indivíduo teria cometido um acto de assédio sexual. O homem foi acusado do crime de Importunação sexual e o caso foi transferido para o Ministério Público.

Importunar outra pessoa, constrangendo-a a sofrer contacto físico de natureza sexual (vulgarmente conhecido por atentado ao pudor) constitui crime de importunação sexual, sendo punido com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias, nos termos do Código Penal.

Burla e furto de cartão de crédito

As burlas de cartões de crédito em Macau continuam a aumentar, havendo vários casos registados pela polícia todas as semanas. Ontem foram divulgados mais casos, ocorridos entre os dias 21 e 23 de Maio, envolvendo uma perca total de 410 mil patacas. A polícia recebeu várias queixas de pessoas que foram notificadas que teria sido debitado dinheiro das suas contas devido a transacções em compras online, não efectuadas pelas próprias. As autoridades informam que estão a investigar os crimes “com seriedade”.

Casos recorrentes de troca de dinheiro

Também recorrente continuam os crimes de burlas de troca de dinheiro. No início desta semana relataram-se dois casos envolvendo turistas do continente em busca de taxas de desconto mais favoráveis. Os casos foram sempre idênticos, com as vítimas a quererem trocar renminbis por dólares de Hong Kong. Porém, depois de confirmadas as transacções, normalmente por plataformas sociais, a parte que fornecia o serviço entregava dinheiro falso, camuflado apenas por algumas notas verdadeiras. Desta vez o prejuízo ascendeu a 200 mil dólares de Hong Kong.

Um dos homens envolvido no caso foi interceptado na sexta-feira passada quando entrava no território. A polícia disse que o homem admitiu o crime e confessou que tinha perdido todo o dinheiro.