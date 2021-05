Número de visitantes aumentou 5,3% em Abril

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

No passado mês de Abril chegaram a Macau 794.819 visitantes, o que representa um aumento de 5,3%, em termos mensais e 7.098,8%, em termos anuais, revelou ontem a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC) em nota de imprensa.

Os números de turistas e de excursionistas, revela a mesma nota, foram de 450.579 e 344.240, respectivamente. O período médio de permanência dos visitantes situou-se em 1,6 dias, menos 5,7 dias, em termos anuais. Salienta-se que o período médio de permanência dos turistas (2,9 dias) diminuiu significativamente 18,2 dias, devido principalmente ao impacto gerado pela alteração das medidas de prevenção da pandemia. Por seu turno, o período médio de permanência dos excursionistas (0,1 dias) manteve-se, informa ainda a DSEC.

Em termos de origens, o número de visitantes do interior da China fixou-se em 730.934, aumentando 6.861,3%, em termos anuais. Daqueles visitantes, 300.467 tinham visto individual. Realça-se que o número de visitantes oriundos das nove cidades do Delta do Rio das Pérolas da Grande Baía totalizou 383.623, dos quais 47,3% eram originários de Zhuhai. Os números de visitantes de Hong Kong e de Taiwan corresponderam a 56.760 e 7.091, respectivamente.

Quanto à via de entrada em Macau, chegaram por via terrestre 708.957 visitantes (+6.356,8%, em termos anuais) no mês de Abril, dos quais 576.211 (81,3% do total) entraram pelas Portas do Cerco. Por via aérea e por via marítima, chegaram 62.288 e 23.574 visitantes, respectivamente.

Nos quatro primeiros meses de 2021 chegaram a Macau 2.533.247 visitantes, menos 21,6%, face ao período homólogo do ano transacto. Realça-se que os números de turistas (1.369.771) e de excursionistas (1.163.476) decresceram 10,3% e 31,7%, respectivamente. O período médio de permanência dos visitantes foi de 1,7 dias, mais 0,3 dias, em relação ao idêntico período de 2020. Refira-se que o período médio de permanência dos turistas (3,0 dias) aumentou 0,3 dias e que o dos excursionistas (0,1 dias) baixou 0,1 dias.